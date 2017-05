Una joven denunciÃ³ que es acosada por un desconocido

Los primeros mensajes llegaron el miércoles último por WhatsApp. Evelyn Monío, que tiene 19 años y vive en Villa Tesei, abrió su celular y se sorprendió por lo que le escribían desde un número desconocido. Después siguieron las llamadas. Y el acoso. "Estoy afuera, hace frío, ¿no me abrís?", decía uno de los primeros mensajes que Evelyn recibió durante la noche del miércoles. No eran sólo mensajes: los intimidantes llamados también se multiplicaron durante la madrugada. "Pensé que era una joda. Lo bloqueé. Pasó. No contento con eso el tipo me mandó mensajes de texto. Me llamó hasta cansarse", contó la joven en su cuenta de Facebook. Pero no era una "joda" pasajera: con los días el acoso siguió. "No tengo ni idea quién puede ser porque nunca terminé mal una relación con nadie. Sé que se mueve en auto por lo que dice. Pero no hay forma de ubicarlo porque constantemente cambia de número", comentó durante una entrevista con minutouno.com. Cuando estaba en la parada de un colectivo, Evelyn recibió un mensaje que la describía tal cual como estaba vestida. "Qué linda chaqueta verde", decía. Lo mismo pasó tras cruzarse en Morón con una amigo. ¿Quién es ese gil al que saludás?, le escribió. "El último mensaje -continuó- que recibí fue el sábado a las 3 de la mañana. Había ido a lo de una amiga y me preguntó por qué había vuelto tan temprano". Desde el número desconocido, incluso le llegaron a mandar hasta una foto de la puerta de su trabajo y le dieron la dirección correcta de su ex novio, con quien no está desde hace un año. "El sábado ya no pude ir al trabajo. Espero que esto no pase a mayores y que sea la última vez que viva algo así", dijo. La joven hizo la denuncia en la comisaría número 2 de Villa Tesei. "Por lo datos que da, me sigue desde hace tiempo. En la comisaría -agregó- me tomaron la denuncia y me dijeron que vaya a la Fiscalía número 3 de Morón, pero ahí no me la tomaron porque dijeron que sólo intervienen cuando ocurre un delito. Mañana (por este lunes) voy a ir con un abogado".

Fuente: MinutoUno