Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 09:20 Visto: 25 Twitter Estados Unidos Desde este lunes rige Global Entry para los argentinos Los argentinos podrán aplicar desde este lunes al sistema Global Entry, un programa para viajeros frecuentes que agiliza el ingreso a los Estados Unidos. Desde mañana los argentinos podrán aplicar al sistema Global Entry, el programa de Viajero Frecuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para "ciudadanos confiables". De ser aprobados, los visitantes que quieran visitar ese país -y que ya tengan la visa- podrán hacerlo mediante puestos electrónicos que leen pasaportes, sin necesidad de interactuar con oficiales de migraciones. El Global Entry permite una autorización exprés para viajeros de bajo riesgo y pre aprobados en su arribo a Estados Unidos. Estos viajeros ingresan a los Estados Unidos a través de kioscos automáticos que están habilitados en unos 60 aeropuertos, entre ellos los más utilizados por los argentinos: Miami, Orlando, Houston, Atlanta y el John F. Kennedy de Nueva York. El programa ya cuenta con 15 puestos de pre-admisión para ciudadanos de Canadá, Colombia, Alemania, México, Holanda, Panamá, República de Corea, Singapur, Suiza y Reino Unido que quieran agilizar su entrada. • PASOS PARA HACER EL TRÁMITE Primero se debe crear una cuenta en el sistema GOES (Global Online Enrollment System): la inscripción se realiza completando un formulario. Tras darse de alta en el sistema, el usuario podrá solicitar ser incorporado al programa Global Entry. Segundo, pagar la solicitud: la misma tiene un costo de u$s 100 dólares que no son reembolsables y dura por cinco años. Se puede abonar online con tarjeta de crédito en el mismo sitio web donde se hace la aplicación. Por último concretar la entrevista: una vez aprobada la admisión al programa, cada solicitante podrá coordinar lugar y fecha para entrevistarse de forma personal con un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., quien determinará si el ciudadano efectivamente califica para ingresar. Se debe concurrir con pasaporte (con la visa estadounidense aprobada y vigente) y el DNI. Según trascendió, funcionarios norteamericanos vendrán al país a fines de mayo para empezar a entrevistarse con los primeros argentinos que presenten su solicitud. Si no llegan a esa tanda, en el próximo viaje a EEUU deberán hacer el trámite en aduana por única vez. No podrán utilizar el programa quienes hayan mentido durante el proceso de aplicación; quienes tengan antecedentes penales, o enfrenten procesos penales (incluido por conducir en estado de ebriedad); quienes hayan violado leyes aduaneras o regulaciones agrícolas en cualquier país del mundo. Una aclaración que hace la página de aduana: "Si bien el objetivo del Global Entry es agilizar el proceso de admisión, sus miembros pueden eventualmente ser entrevistados en su ingreso a los Estados Unidos".

Fuente: MinutoUno

