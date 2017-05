Emmanuel Macron hablÃ³ tras el triunfo: "Se abre una nueva era de esperanza"

Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 07 Mayo 2017 21:48 Visto: 66 Twitter Francia eligió presidente Emmanuel Macron habló tras el triunfo: "Se abre una nueva era de esperanza" El presidente electo destacó el camino común con Europa y habló de las "dificultades económicas" que enfrenta Francia. Mensaje para Le Pen, la derrota. El candidato de centro con el apoyo del oficialismo, Emmanuel Macron fue electo presidente de Francia y afirmó su intención de abrazar a la Unión Europea y unirse a sus pueblos, en un mensaje de "esperanza" para su país. En sus declaraciones iniciales como presidente electo, el postulante de centro aseguró que defiende a Europa y "el destino común que ostentan nuestros pueblos". "Reconstruiré el vínculo entre Europa y los pueblos que la componen, entre Europa y sus ciudadanos", prometió en marcado mensaje integracionista. "Apelo a todos ustedes, cualquiera que sea su elección; no niego las dificultades económicas, sociales, el abatimiento moral, pero ahora quiero dirigir mi saludo republicano a mi oponente, la señora Le Pen", afirmó el vencedor. También sostuvo que era "consciente de las divisiones que han llevado a posiciones extremas" y dijo que las "respeta". Macron se impuso sobre la candidata de ultra derecha Marine Le Pen con el 65,5% de los votos (contra el 34,5%), según un resultado de boca de urna de Sofres para Tf1. Aunque no hay resultados oficiales confirmados, ambos candidatos confiaron en ese resultado Los primeros resultados oficiales se conocerán dentro de una hora. "El presidente de la República es Emmanuel Macron, anunció la televisión francesa y los cerca de 5.000 militantes de ¡En marcha!, reunidos en el frente del Museo del Louvre estallaron en gritos de alegría. Macron tiene previsto hablar en un escenario gigante instalado en la explanada que se está llenando de gente. Según un sondeo de Elabe para BFM TV, la ventaja del ex banquero es superior: 65,9% contra 34,1%. Las elecciones presidenciales tuvieron una abstención de los ciudadanos del 25%, récord histórico desde 1969 Lo informó el diario L'Express en su portal de Interney, mientras que resaltó que el número de votos en blanco es "un récord histórico" con un 12% del total.

