FabiÃ¡n fue llevado al TC y se negÃ³ a declarar

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 06 Mayo 2017 12:44 Visto: 289 Twitter Ex intendente de Antofagasta Fabián fue llevado al TC y se negó a declarar Debía responder por cuatro causas administrativas que le inició el Tribunal de Cuentas de Catamarca durante su gestión. Carlos Fabián fue trasladado de la cárcel al Tribunal de Cuentas pero no declaró. - eldiariodecatamarca.com.ar Carlos Fabián, ex intendente de Antofagasta de la Sierra, fue trasladado el viernes desde el Servicio Penitenciario de Miraflores, donde se encuentra alojado, a la sede del Tribunal de Cuentas. El motivo es que debía prestar declaratoria sobre cuatro causas administrativas que le iniciaron por falta de rendición y documentación sobre diferentes partidas que recibió mientras se desempeñó como jefe comunal. Sin embargo el traslado resultó en vano, por cuanto Fabián se abstuvo de prestar declaración y por lo tanto luego que el TC dejó asentado su postura, fue enviado nuevamente al penal donde se encuentra desde 2016. Fabián permanece detenido por orden de justicia ya que está imputado por hechos de peculado en concurso ideal con malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su momento la defensa del ex intendente había planteado la negativa a que quede detenido y solicitó que llegue en libertad a la hora del juicio, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626