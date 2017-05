El fiscal Guillermo MarijuÃ¡n denunciÃ³ a JosÃ© Cano por sospechas de negociados en Corea del Sur

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 06 Mayo 2017 12:25 Visto: 24 Twitter Nacionales El fiscal Guillermo Marijuán denunció a José Cano por sospechas de negociados en Corea del Sur La causa contra el titular del Plan Belgrano quedó radicada en el juzgado a cargo de Sergio Torres El fiscal Guillermo Marijuán realizó una investigación preliminar sobre el viaje de tres personas vinculadas al tucumano José Cano, director de la Unidad Plan Belgrano, que habrían ido a Corea del Sur para concretar un negocio en nombre del Estado por el que se sospecha habría efectuado un pedido coimas. Marijuán inició una investigación luego de recibir un anónimo en el que se detallaba el viaje sospechoso. El anónimo hablaba de un viaje que realizó Alberto Darnay, hombre de confianza de Cano que ocupa en el PAMI el cargo de Coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano. Allí se relataba que también habían viajado Osvaldo Barreñada, radical tucumano como Cano y secretario general del gremio de trabajadores del PAMI, y el empresario Octavio Accardi. Cano, dirigente radical en Cambiemos, fue candidato a gobernador de Tucumán y fue designado por el presidente Mauricio Macri a cargo del Plan Belgrano, con rango de ministro y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Después de varias medidas y de haber comprobado información que contenía el anónimo, Marijuán formalizó la denuncia que por sorteo quedó a cargo del juez Sergio Torres con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. La denuncia es por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Según fuentes judiciales fueron denunciados Cano, Darnay, Barreñada, Accardi y dos ciudadanos coreanos que viven en la Argentina: Dae Kyu Yang y Young Sik Oh. Marijuán corroboró que entre el 11 y el 26 de octubre de 2016, todos los denunciados, menos Cano, viajaron con destino a Europa y se presume que de allí fueron a Corea. A los cinco denunciados se agregó como parte de la delegación Carlos Rojas. El grupo -excluyendo a Cano- integra la soeciedad Kumho Latam, que aparece nombrada como parte del negocio. El caso tuvo amplia difusión en medios del interior del país, especialmente en provincias abarcadas por el Plan Belgrano. En el viaje -y de eso se trata la denuncia- habrían tenido contactos con diversos empresarios coreanos, firmado convenios de compras en nombre del Estado argentino por unos 300 millones de dólares, y habrían pedido coimas del diez por ciento. Se habrían comprometido a comprar aparatología relacionada con el control del estado de salud de los pacientes del PAMI. No se sabe si la operación se concretó. Según varias publicaciones periodísticas hubo una protesta formal vía diplomática de las autoridades de Corea del Sur, algo que Infobae no pudo comprobar. Fuentes del gobierno nacional señalan que la denuncia anónima que le llegó a Marijuán –basada en las publicaciones en medios del interior– es parte de una disputa política tucumana. El diario La Gaceta de Tucumán publicó varias notas sobre el viaje a Corea del Sur. Allí Darnay y Barreñada admitieron haber viajado al país asiático por su cuenta, a acompañar a Accardi, quien aparece como presidente de la Fundación Argentina de la Ecología. Pero señalaron que no tienen relación con el Plan Belgrano. Un comunicado de esa Unidad sostuvo que "no hay ni hubo ninguna gestión por acuerdos comerciales con empresas internacionales para inversiones en el país" y agregó que "ninguna de las personas que se mencionan integran o integraron el Plan". Pero Darnay tiene un cargo en el PAMI vinculado con el Plan Belgrano, algo que fue comprobado por Marijuán. Y cuando aún al frente del PAMI estaba Carlos Regazzoni, se inició un sumario interno para determinar qué había sucedido. Para Marijuán los hechos denunciados ameritan la apertura de una causa para determinar si se cometió delito. El caso recién comienza. Fuente: Infobae

