Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 06 Mayo 2017 12:21 Visto: 27 Twitter Mundo Rusia provoca a EEUU con un video de sus bombarderos volando cerca de Alaska El Ministerio de Defensa ruso compartió las primeras imágenes de sus aviones de combate realizando una serie de “vuelos rutinarios sobre aguas neutrales del océano Pacífico a lo largo de las islas Aleutianas” El gobierno de Vladimir Putin publicó, este viernes, un video de bombarderos estratégicos Tu-95MS, de la aviación rusa de larga distancia, acompañados durante un vuelo por cazas polivalentes Su-35S el jueves cerca de las costas de Alaska. Según precisó el Ministerio de Defensa, estos aviones realizan vuelos de manera regular sobre aguas neutrales del océano Atlántico, del Ártico, del Pacífico y del mar Negro que cumplen estrictamente las normas internacionales en torno al uso del espacio aéreo y no violan las fronteras de otros Estados. Fuentes del Pentágono informaron a la cadena Fox News que Estados Unidos interceptó el jueves a bombarderos rusos a 80 kilómetros al sudeste de Chariot, en el noroeste de Alaska, aunque por primera vez las aeronaves iban acompañadas de dos cazas. Los cazas estadounidenses pudieron constatar que dos Su-35, los más avanzados de la Fuerza Aérea rusa, desarmados acompañaban a los bombarderos, que tienen capacidad de cargar armas nucleares. Además, la flota rusa incluía un avión espía A-50 Mainstay, lo que convierte esta incursión en la zona de defensa aérea estadounidense, pero en espacio aéreo internacional, en una inusualmente numerosa. Normalmente, la Fuerza Aérea estadounidense se cerciora visualmente de que los vuelos de estos gigantescos bombarderos, con una marca de radar amplia, no escondan cazas. El sobrevuelo ocurrió un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin. A fines de abril, bombarderos rusos volaron dentro de la zona de defensa aérea estadounidense cerca de Alaska durante cuatro días consecutivos, algo que no sucedía desde 2014, el año en que más interceptaciones de aeronaves militares rusas se dieron en la última década. Fuente: Infobae

