AsesinÃ³ a su ex a puÃ±aladas y despuÃ©s se suicidÃ³

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 06 Mayo 2017 11:50 Visto: 30 Twitter Femicidio en Santa Fe Asesinó a su ex a puñaladas y después se suicidó Un nuevo femicidio se volvió a registrar en el país. Esta vez, el episodio ocurrió en una casa ubicada en la ciudad santafecina de San Cristóbal. El ex de la víctima la mató de cinco puñaladas y luego se quitó la vida de un disparo. Los familiares de la joven descubrieron la trágica escena. Una mujer de 29 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, quien luego se suicidó de un disparo en la cabeza, en la ciudad santafesina de San Cristóbal. Se trata de una localidad ubicada a 179 kilómetros de Santa Fe. El hecho se produjo en una finca ubicada en la calle Chacabuco al 1600 durante este viernes. Familiares de Gabrela Barceló se encontraron con el cuerpo de la mujer con cinco puñaladas. Según publica Télam, momentos después fue encontrado el cuerpo de su ex pareja, llamada Alejandro Furón también de 29 años, quien se suicidó de un balazo en la cabeza. Los familiares dieron aviso a la policía, e inmediatamente efectivos de las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en la casa de la joven y hallaron el cuerpo sin vida de la mujer en medio de un charco de sangre. En tanto, los oficiales comenzaron la búsqueda de Furón quien se fue del lugar rumbo a la zona rural, adonde fue encontrado en un camino del paraje La Cabral, muerto de un tiro en la cabeza. Tomaron intervención en este femicidio seguido de suicidio, la Fiscal Silvina Vernney, peritos policiales realizaron las constataciones correspondientes y los cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial.

Fuente: MinutoUno

