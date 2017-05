Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 06 Mayo 2017 11:43 Visto: 39 Twitter Video Se baja de un ferri en marcha y casi no vive para contarlo Un ferri se disponía a atracar pero uno de sus pasajeros tenía tanta prisa que no pudo esperar el medio minuto que faltaba para que la nave tocara tierra; por lo que decidió descender antes de tiempo. El hombre tropezó y cayó al suelo. Si no llega a ser por la rápida ayuda de otro pasajero, el viajero con prisa podría haber terminado su viaje de forma realmente trágica.

