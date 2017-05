Los mensajes de Yasmín antes de desaparecer en Córdoba: "Voy a extrañar"

Yasmín Varela fue vista por última vez por su mamá que la llevó a la escuela como todos los días. Ella la vio entrar al Instituto Santa María de Cortona, en Córdoba, pero nadie más la cruzó. Al día siguiente cerca del lugar encontraron un uniforme de la escuela, que sería de la adolescente. Según contó la mamá a los medios de comunicación, en los últimos días Yamila estaba en penitencia, le había sacado el celular y habían discutido. Dos días antes de desaparecer, Yasmín publicó a través de su cuenta de Twitter algunos mensajes que podrían relacionarse con una huida. "Quiero empezar de cero", "Yo no quería esto pero no me dejan opción" o "las cosas que voy a pasar pero que Dios me perdone", son algunas de las publicaciones que hizo la adolescente durante el martes. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a buscar a Yasmín en Santiago del Estero ya que tienen una hipótesis de que la joven podría estar ahí.

Así lo confirmó el comisario Hugo Galván de la división de Trata de Personas de Santiago del Estero. "Nuestra división está colaborando con la fuerza policial de Córdoba en la búsqueda de la menor. La línea investigativa indicaría que se encontraría en nuestra ciudad. Supuestamente se encontraría con un menor, siguiendo la línea investigativa de Córdoba", explicó. "De acuerdo a la información que nos suministran de Córdoba, hubo comunicación previa con el menor vía WhatsApp e Instagram. La última comunicación fue el 27 de abril del corriente año, a la madrugada. Se conocen vía chat, no personalmente", agregó.

Fuente: MinutoUno