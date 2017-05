Desesperada bÃºsqueda de una chica de 15 aÃ±os en CÃ³rdoba

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 19:25 Visto: 16 Twitter Nacionales Desesperada búsqueda de una chica de 15 años en Córdoba Yasmín Varela, de 15 años, fue vista por última este jueves cuando su madre la dejó en el colegio al que asiste en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, sus compañeros no la vieron en el instituto educativo. Yasmín Valera llegó este jueves por la mañana al instituto Santa María de Cortona, en la ciudad de Córdoba, a donde cursa el secundario. Su mamá la vio entrar y se fue, pero nadie más la cruzó en la escuela. La madre se contactó con sus compañeros y no supieron precisar el paradero de Yasmín. Hay versiones encontradas sobre si la adolescente ingresó o no al establecimiento escolar. Yasmín mide 1,69 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y su pelo es marrón ondulado. Estaba vestida con el uniforme verde musgo con los logos del colegio y llevaba una mochila negra, con la leyenda 'Puma'. La mamá dijo que la había retado y le había quitado el celular. En su Twitter la chica escribió "Voy a extrañar muchas cosas"; "Acepto de que me estaré equivocando, quizás, pero necesito experimentar" y "No pienso que encontraré una vida mejor de la que tengo. Pienso en poder lograr yo misma mi propia vida". Este viernes se conoció el hallazgo de un uniforme escolar y analizan si pertenece a la joven. "Estamos investigando el aspecto de la ropa, está cooperando Policía Judicial sobre eso. No está confirmado que se haya trasladado a otra provincia", dijo el fiscal de la causa Alfredo Villegas en declaraciones radiales. Fuente: Minuto Uno

