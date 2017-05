La Justicia rechazÃ³ aplicar el "2x1" al ex represor HÃ©ctor Girbone

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 18:58 Visto: 11 Twitter Nacionales La Justicia rechazó aplicar el "2x1" al ex represor Héctor Girbone El Tribunal Oral Federal 5 no hizo lugar a un pedido de la defensa El Tribunal Oral Federal 5 rechazó este viernes el pedido de acceder al beneficio del "2×1" presentado por el ex represor Héctor Girbone, condenado por la entrega de un chico durante la última dictadura. Se trata de la primera resolución que trata el caso del "2×1" luego del fallo de la Corte Suprema que esta semana resolvió que ese beneficio, que acorta las condenas, también es aplicable para los casos de delitos de lesa humanidad. La decisión fue tomada por los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Gabriel Nardiello, en línea con el dictamen del fiscal federal Pablo Parenti, y puede ser apelada por la defensa de Girbone a la Cámara Federal de Casación Penal. Inclusive puede llegar hasta la propia Corte Suprema. Los jueces Palliotti y Nardiello señalaron que en el caso puntual de Girbone no puede acceder al 2×1 porque no tiene el plazo de prisión preventiva que la ley establece. En su voto, Nardiello también señaló que los magistrados no tienen la obligación de seguir los fallos del máximo tribunal, ya que así lo establece el control de constitucionalidad argentino. Para el magistrado, la Corte tuvo votos contradictorios que hizo que su resolución del 2×1 no saliera por unanimidad. Por su parte, Hergott sostuvo que el delito por el que Girbone fue condenado tiene efectos que no cesan. Girbone fue condenado a ocho años de prisión en 2014 por "sustracción, retención y ocultamiento" de identidad del hijo de desaparecidos Pablo Gaona Miranda. Fuente: Infobae

