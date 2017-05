Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 18:58 Visto: 20 Twitter Nacionales Un custodio de Cristina Kirchner estuvo retenido durante tres horas en el aeropuerto de Londres En el Gobierno temieron un incidente internacional si la ex presidente no aceptaba que el custodio entregara su arma para ingresar a la Uni贸n Europea Un custodio de Cristina Elisabet Kirchner que viaj贸 de avanzada estuvo demorado en el aeropuerto de Heathrow, Londres, por intentar ingresar un arma sin la autorizaci贸n correspondiente. La informaci贸n fue proporcionada a Infobae por fuentes del Ministerio de Seguridad, que aseguraron que ante la PSA los oficiales presentaron los papeles que les fueron requeridos, pero que la autorizaci贸n internacional es m谩s exigente y as铆 fue advertido. El custodio, de apellido Sosa, lleg贸 a las 7 de la ma帽ana al aeropuerto londinense y estuvo retenido durante m谩s de tres horas, y solo fue autorizado a seguir adelante cuando acept贸 que el arma fuera "desarmada" (divididas sus partes) y entregada en custodia a las autoridades brit谩nicas. Solo en Atenas y en Bruselas podr谩 recuperarla para realizar el trabajo para el cual viaj贸, y deber谩 devolverla para regresar en avi贸n a la Argentina. Los otros dos custodios que salieron hace pocas horas acompa帽ando personalmente a la ex presidente tambi茅n viajaron armados y sin esa autorizaci贸n, por lo que se supone que ser谩n sometidos al mismo protocolo, es decir, "desarmar" las armas y entregarlas a las autoridades. Por la informaci贸n que trascendi贸, Cristina Kirchner pidi贸 ser acompa帽ada por seis custodios, pero finalmente solo le fueron autorizados tres. Uno viaj贸 antes que ella, y los otros dos la acompa帽an en el vuelo. La ex mandataria viaj贸 a Europa v铆a British Airways porque ten铆a previsto dar una charla en un instituto de Oxford. Cuando desestim贸 esa escala, no descart贸 sus reservas de pasajes y, de todos modos, est谩 viajando a Europa v铆a Londres. En un principio se temi贸 que no aceptara que su custodio entregue el arma y as铆 se provocara un incidente internacional. "Felizmente la cosa no pas贸 a mayores, y el oficial ya va camino a Atenas" donde esperar谩 a la ex presidente y se encontrar谩 con su arma, explic贸 la fuente a este medio. Fuente: Infobae

