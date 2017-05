El apropiador de Victoria Donda tambiÃ©n pidiÃ³ que le den el "2x1"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 18:07 Visto: 30 Twitter Nacionales El apropiador de Victoria Donda también pidió que le den el "2x1" El ex prefecto Juan Antonio Azic cumple fue condenado por las apropiaciones de Victoria Donda Pérez y de Laura Ruiz Dameri. Además, fue condenado por el secuestro, desaparición y torturas a tres detenidos-desaparecidos en la ex ESMA. Juan Antonio Azic, represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y apropiador de la diputada Victoria Donda solicitó este viernes a la Justicia que se le conceda el beneficio de la ley del 2x1 a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló su aplicación para condenados por crímenes de lesa humanidad. Azic, de 76 años, hizo el pedido a través de su defensor en los tribunales de Retiro. En el escrito solicita que se le recalcule su pena. El ex prefecto fue condenado en 2012 a 14 años y 6 meses de prisión por la apropiación de Victoria Donda Pérez y en 2014 a diez años de prisión por la apropiación de Laura Ruiz Dameri. En 2011 había recibido la condena a 18 años por el secuestro, desaparición y torturas a tres detenidos-desaparecidos en el Centro Clandestino de Detención ESMA. Dos meses atrás, la Sala II de la Cámara Federal le concedió el arresto domiciliario por cuestiones de salud. Fuente: Minuto Uno

