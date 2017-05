Represor condenado por apropiaciÃ³n de bebÃ©s pidiÃ³ ser beneficiado con el 2x1

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 18:07 Visto: 23 Twitter Nacionales Represor condenado por apropiación de bebés pidió ser beneficiado con el 2x1 Jorge Luis Magnacco pidió que se le aplique el beneficio avalado días atrás por la Corte Suprema a otro represor condenado por delitos de lesa humanidad. De concedersele el pedido quedaría en libertad. La defensa del ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de bebés durante la dictadura cívico militar, pidió este viernes al Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) que aplique el beneficio de la ley del "2x1" avalado por la Corte Suprema de Justicia y que lo deje en libertad. El ex médico, que fue condenado por firmar varios certificados de nacimiento de hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), es uno de los 68 acusados en el tercer juicio que se lleva adelante por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro de detención clandestino. Fuentes judiciales confirmaron que el pedido fue realizado por el defensor oficial Matías De La Fuente en el marco del juicio oral y público de la causa "ESMA III", que comenzó en 2012 y en el que se juzga a 68 acusados, entre ellos a Magnacco. El ex médico, que fue obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex ESMA, ya cumple una condena a 15 años de prisión en el penal federal de Marcos Paz por apropiación de bebés. El juicio "ESMA III" lo lleva adelante el tribunal integrado por los jueces por los jueces Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia, que también deben resolver el planteo de otro ex represor. Fuente: Minuto Uno

