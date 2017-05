Sin marcos Levantan la sanción a Messi: Podrá jugar contra Uruguay Detalles Publicado: Viernes, 05 Mayo 2017 10:39 Visto: 97 Twitter Ricardo Carrizo, de CAPRESCA “Queremos que nos restituyan una asignación que nos corresponde” Se trata de un ítem que se estableció en 1985 cuando se creó el organismo y fue derogado en 2010 por la ley de Emergencia Económica. Así lo confirmó este viernes Ricardo Carrizo, referente de los trabajadores de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, en diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM. Los empleados iniciaron en horas de la mañana un quite de colaboración en reclamo por la restitución de un ítem que comprende el 44% sobre sus haberes y que fue derogado en 2010 por la ley de Emergencia Económica. Al respecto Carrizo manifestó que “no estamos pidiendo que se haga retroactivo, simplemente que se lo restituya desde ahora, porque nos corresponde según el estatuto de creación de CAPRESCA”. Indicó que en “promedio son unos 2.000 pesos por trabajador y alcanza a la totalidad de los empleados que son 127. Por lo tanto la erogación mensual no supera los 300.000 pesos y el organismo tiene las partidas suficientes para poder hacer frente a su pago”. “CAPRESCA recauda solamente en el juego de la Quiniela aproximadamente un millón de pesos. Además cobra por los créditos, seguros, bingo y otros juegos. Por lo tanto nosotros demostramos mediante notas, que se puede devolver esa asignación”. Finalmente dijo que “después de las 10 de la mañana las cajas iban a funcionar para destrabar el pago y recaudación de la agencias. Pero si no tenemos respuestas no descartamos que se afecte el sorteo de la Quiniela y la atención al público”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626