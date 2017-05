Macri y Vidal inauguran el Metrobus de La Matanza, que beneficiarÃ¡ a mÃ¡s de 240.000 pasajeros

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguran este viernes la obra que comenzó en diciembre de 2015, recorre 40 estaciones sobre la Ruta Nacional 3 y será utilizada por cerca de 21 líneas de colectivos con un total de 50 ramales. Se espera que el proyecto, que requirió una inversión de 1.700 millones de pesos, redunde en un ahorro en el tiempo de viaje de 15 por ciento para los autos y de 27 por ciento para colectivos. Las autoridades calculan que la obra mejorará la seguridad y pondrá en valor las localidades matanceras de Lomas del Mirador, San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino, que contarán con nuevo mobiliario urbano, veredas, señalización, más iluminación y cruces peatonales seguros. El proyecto incluye un Centro de Trasbordo Integral que conectará con la estación de tren Independencia de la línea Belgrano Sur y estará finalizado a mediados de año. A ese centro, ubicado a la altura de la Ruta 21, arribarán las diferentes líneas de colectivos y combis, lo que permitirá la interconexión con la estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur. Se sumarán, además, dos edificios con oficinas administrativas de control, comercios, sala de máquinas, sanitarios, estacionamiento para vehículos particulares, guardamotos, espacios de regulación de buses, seguridad y un sector diferenciado con sanitarios para choferes de colectivos. El ministro de Transporte Guillermo Dietrich había asegurado a Télam durante la construcción del nuevo metrobus que "esta es la mayor obra de infraestructura que estamos haciendo en el conurbano para mejorar el transporte público; el metrobus La Matanza no sólo va a significar menos tiempo de viaje para los 240.000 usuarios sino también la transformación de los barrios, para mayor seguridad vial y pública". "El objetivo con esta obra es devolver la dignidad al transporte público, un proceso que comenzamos en la Ciudad y que queremos llevar a todo el país: porque el transporte público iguala y es democrático", precisó el funcionario. Manuela López Méndez, secretaria de Obras Viales, explicó que entregarán "todo este tramo de la Ruta 3 al Municipio para que se haga cargo; le entregamos una inversión muy grande y ellos, a partir de ahora, tienen a su cargo el mantenimiento".

Además de los beneficios para el tránsito y la seguridad vial, Dietrich remarcó sus expectativas de que el corredor tenga un impacto concreto en la transformación del entorno urbano. "Si bien todos los Metrobuses lo tienen, acá, por la falta de infraestructura el impacto es mucho más grande; estamos poniendo 1100 luminarias led, 70 mil metros cuadrados de veredas, rampas, porque en muchas partes del conurbano una persona discapacitada directamente no se puede mover", aseguró el funcionario. En ese sentido, López Méndez advirtió que "se trata de un tramo que, por más que parezca muy urbano no deja de ser una ruta, así que hubo que poner semáforos y cruces peatonales; en el que además agregamos entre 30 y 40 semáforos para vehículos a lo largo de la traza, porque antes la gente cruzaba cuando podía y pusimos 1100 luminarias leds que tendrán un impacto increíble porque la ruta, de la que no se hacía cargo nadie, casi no tenía iluminación". "Antes de esto no existía ni una senda peatonal; el cruce era por el puente o supervivencia, con mujeres con niños o personas mayores cruzando la ruta", destacó Dietrich. El funcionario advirtió que "hay un actor que no se toma muy en cuenta que es el chofer de colectivo; si bien la gente puede viajar 40 minutos, una hora, algunos dos horas todos los días, hay una persona que trabaja ocho a diario dentro del bus en ambientes agresivos, de mucha congestión". "Para ellos empezamos una capacitación para cuatro mil personas, entre choferes, delegados de empresas y jefes de tránsito del municipio con el objetivo de incorporarlos al proyecto, que se sientan parte, porque ellos también son una de las razones por las cuales lo hacemos", concluyó. La Matanza es el municipio más grande del conurbano bonaerense, donde viven casi 1,8 millones de personas, según el último censo de 2010. Fuente: Télam