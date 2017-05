Empleados de CAPRESCA inician medidas de fuerza

Los empleados de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (CAPRESCA) inician este viernes medidas fuerza y se mantendrán en asamblea permanente. Desde el gremio que los nuclea dijeron que no habrá sorteos. Al respecto Ricardo Carrizo, secretario general del gremio de CAPRESCA, precisó que "la protesta se iniciará a las 7, por lo tanto no se abrirán cajas, no se atenderá al público, ni habrá sorteos. Algunos agencieros se molestaron, y les pedimos disculpas, pero nosotros ya le planteamos esta situación al ministro de Hacienda Ricardo Aredes, y no nos dio solución. Estuvimos un mes para hablar con él. Primero nos recibió, hicimos algunas cuentas, nos ilusionó un poco, y después nos dijo que no. Y él sabe que vamos a tomar medidas", aseguró.