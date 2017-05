Prat-Gay almorzÃ³ con PeÃ±a en medio de los rumores que lo mencionan como embajador en los EEUU

En medio de los rumores que lo mencionan como supuesto embajador en los Estados Unidos, el ex ministro Alfonso Prat-Gay almorzó este mediodía con Marcos Peña en la quinta de Olivos. "Una muy buena charla con alguien con quien compartimos un proyecto político y una visión de país", escribió el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter pasadas las 15, tras una mañana plagada de rumores vinculados con la eventual designación del ex funcionario en Washington. Según confiaron a Infobae desde el entorno de Peña, durante el encuentro no hubo ningún ofrecimiento formal. "Charlamos sobre Cambiemos, el país y la coyuntura internacional", agregó el funcionario en las redes sociales, y colgó una foto del almuerzo en la que se ve sonrientes a ambos dirigentes. Un rato antes, el ex ministro de Economía había jugado al misterio durante un cóctel en la Embajada de España. "No voy a hablar", le dijo a este medio después de dar un discurso alineado con el Gobierno. Prat-Gay se fue del evento acompañado del vicecanciller, Pedro Villagra, lo que alimentó aún más las versiones. Almorzamos con @alfonsopratgay y charlamos sobre @cambiemos, el país y la coyuntura internacional. pic.twitter.com/F5zkEJisCD — Marcos Peña (@marquitospena) 4 de mayo de 2017 "Lo que promete Cambiemos es cada año un poquito mejor", dijo el ex ministro ante diplomáticos, dirigentes y consultores, y se refirió al liderazgo de Mauricio Macri en el mundo y a nivel regional, y de la importancia para el oficialismo de las elecciones de medio término de este año. "Hoy habrá un test muy importante en Washigton, que es la ratificación o no del ObamaCare en el Parlamento. Hay que estar muy atentos a esa definición", aseguró el ex ministro en alusión al programa de salud impulsado en su momento por el ex presidente Barack Obama, cuestionado ahora por la administración de Donald Trump. A pesar del sugestivo almuerzo en Olivos –el Presidente se encontraba en un acto junto a su par paraguayo, Horacio Cartes, en las oficinas del Ente Binacional Yacyretá–, desde la Casa Rosada insistieron en que no hubo al menos por ahora un ofrecimiento concreto por parte de Macri para ocupar la embajada en los Estados Unidos, acéfala desde hace un mes tras la intempestiva renuncia de Martín Lousteau, que planea competir contra el macrismo en la ciudad de Buenos Aires en las legislativas de octubre. Esta mañana, el diario Clarín había publicado que el jefe de Estado le había realizado el ofrecimiento a su ex ministro. Según trascendió, Prat-Gay no tendría entre sus planes mudarse a Washington, aunque la comida de este mediodía y la evasiva a este medio tras el cóctel en la embajada española volvieron a darles fuerza a los rumores. El ex ministro de Economía había sido despedido por Macri en los últimos días de diciembre del año pasado, cuestionado por Peña por su supuesta poca predisposición a plegarse al trabajo en equipo. Desde que Lousteau dejó el cargo –volverá a afincarse en el país el próximo 20 de mayo–, el nombre de Prat-Gay apareció vinculado como uno de los virtuales reemplazos junto con Francisco Cabrera, Isela Costantini o Mariano Federici. Esta mañana, durante la tradicional reunión de gabinete en Casa Rosada, Macri analizó junto a los ministros las repercusiones del reciente viaje en los Estados Unidos, donde se reunió con su par norteamericano. Fuente: Infobae