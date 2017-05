Se cayÃ³ la causa contra Arribas por el escÃ¡ndalo con Oderbrecht

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 18:20 Visto: 26 Twitter Nacionales Se cayó la causa contra Arribas por el escándalo con Oderbrecht El fiscal federal Germán Moldes desistió este jueves de apelar y acusar al responsable de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunciado por haber recibido casi u$s 600 mil en septiembre de 2013 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. El fiscal general ante la Cámara Germán Moldes desistió de sostener la apelación que hizo su colega federal Federico Delgado para reabrir la causa al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, que fue sobreseído por las sospechosas transferencias que habría recibido por parte de un operador de la empresa brasileña Odebretch. Como el fiscal Moldes no sostuvo el recurso, quedó ratificado el sobreseimiento que dictó el juez Rodolfo Canicoba Corral en un fallo en el que expresó que Delgado no describió el hecho supuestamente delictivo en que pudo haber incurrido Arribas. Dijo el juez que se trataba de una "excursión de pesca". La causa se originó por denuncia de la diputada Elisa Carrió para que se investiguen cinco transferencias por 600 mil dólares que habría hecho Leonardo Meirelles, condenado por el escándalo del Lava Jato, a una cuenta del funcionario en Suiza. El fiscal Federico Delgado había pedido investigar si esas transferencias fueron sobornos que habría recibido por el soterramiento del Tren Sarmiento, lo que fue rechazado por Arribas en una presentación, y confirmado por el juez. Ahora el fiscal Moldes no sostuvo la apelación de Delgado ante la Cámara Federal, por lo que el funcionario quedó desvinculado definitivamente. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626