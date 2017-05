Se pagÃ³ la fianza y finalmente Cristina viajarÃ¡ a Europa

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 17:43 Visto: 3 Twitter Nacionales Se pagó la fianza y finalmente Cristina viajará a Europa La ex presidenta Cristina Kirchner viajará finalmente a Europa, ya que se acreditó el pago de la caución de 150 mil pesos fijada por el juez Claudio Bonadio. Fuentes judiciales confirmaron que se acreditó el depósito por $150 mil que el magistrado había exigido como caución y que el pago fue realizado por el diputado nacional Héctor Recalde. En tanto, Florencia Kirchner, la hija de la ex Presidente que también había pedido autorización para viajar, finalmente no lo hará ya que habría desistido del mismo. CFK fue invitada a Grecia por el Comite Central de Syriza. Allí mantendrá reuniones con el primer ministro griego Alexis Tsiripas y con el presidente del Parlamento Nikos Voutsis. Luego, arribará a Bruselas donde tiene previsto participar de encuentros con parlamentarios de izquierda y progresistas. Allí, además de las reuniones, Cristina brindará un discurso y participará de un debate sobre derechos sociales y humanos en Argentina y la región, y del papel de la Unión Europea en ese contexto. Cristina finalizará su gira en Londres donde fue invitada por The Oxford Union para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford. The Oxford Union es la sociedad más grande de la Universidad. En ese contexto disertaron lideres mundiales como Reagan, Nixon, Carter, Churchill, Madre Teresa, Kissinger, entre otros. Recientemente disertaron la congresista Nancy Pelosi y la militante pakistani y Premio Nobel de la Paz 20014, Malala Yousafzai. Fuente: Minuto Uno

