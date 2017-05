Escrachan a un bar porteÃ±o que colgÃ³ un cartel sexista

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 17:42 Visto: 4 Twitter Nacionales Escrachan a un bar porteño que colgó un cartel sexista La imagen empezó a viralizarse por Twitter luego de que una transeúnte advirtiera el misógino mensaje en una confitería ubicada en pleno centro de la Capital. "Las mujeres son como los chinos, nadie las entiende, pero están dominando el mundo". Ése fue el mensaje que se le ocurrió exponer a los propietarios del bar Bacaro, ubicado en el centro porteño y, pese al pedido de una comensal, se negaron a retirar el cartel. RT ESCRACHE: AHORA en el Bar BACARO en Lavalle 1368 CABA. Una compañera pidió que saquen el cartel, le dijeron que no. Denuncien: 4374-4054 pic.twitter.com/KHigkhuXyR — FlorFreijo (@Florfreijo) 4 de mayo de 2017 La confitería está ubicada en Lavalle 1368 y la amiga de la joven que le pidió a los dueños del bar quitar el cartel hizo la denuncia por Twitter. El mensaje, misógino y sexista, trata a las mujeres como no personas - al decir que nadie las entiende-, y además las silencia al decir que no se dejan entender, y lo que es peor es que lo consideran "destacable" y lo muestran en el local. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626