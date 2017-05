Un Pitbull atacÃ³ e hiriÃ³ a una adolescente

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 13:09 Visto: 60 Twitter Fue mordida en una pierna Un Pitbull atacó e hirió a una adolescente El incidente ocurrió en la noche del miércoles y la joven tuvo que ser asistida por personal médico del SAME. Un perro de la raza Pitbull atacó a una adolescente en un barrio de la zona este de la Capital. - eldiariodecatamarca.com.ar Según el informe efectivos de la comisaría Tercera fueron alertados alrededor de las 20:30 que en la calle Los Medanitos del barrio San Marcos, en la zona este de la Capital, habría una persona lesionada en la vía pública. Al llegar al lugar, los policías constataron que una adolescente de 17 años, había sido mordida por un perro de la raza Pitbull en uno de sus miembros inferiores, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios y solicitaron la presencia de un móvil del SAME. Allí se estableció que presentaba heridas por mordeduras en una de sus piernas pero no hizo falta su internación. Luego los padres de la adolescente radicaron la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 3.

