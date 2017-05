Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 13:03 Visto: 120 Twitter Caso Mazzucco Berber: “El poder judicial es una cofradía que no debería existir” Así lo manifestó uno de los abogados del fiscal Roberto Mazzucco sobre la polémica que se originó por el Jury de Enjuiciamiento. Leonardo Berber, uno de los abogados que asiste al fiscal Roberto Mazzucco. - eldiariodecatamarca.com.ar Leonardo Berber, tras la conferencia de prensa, denunció irregularidades y vicios en el pedido que fue presentado por el jury y declaró que “hay intereses ocultos que no aparecen en el expediente que ellos presentaron”. Con respecto al accionar de Roberto Mazzucco expresó que él fue primer fiscal en la provincia que indagó a un ex gobernador y a las 48 horas de este suceso, surgió un pedido de jury sin tener ninguna causa penal en su contra. “Acá hay una manipulación netamente política que fue pasada al Poder Judicial, que todos sabemos que es adepto al Frente Cívico. Mazzucco no tiene ninguna causa penal en su contra”, expresó Berber. Por lo tanto consideró que “la situación es compleja, ya que hay funcionarios judiciales silenciosos que fueron expulsados. Así no hay garantía alguna en el proceso. El poder judicial es una cofradía que no debería existir”. En relación al daño psicológico y moral que recayó en el fiscal de Instrucción, Leonardo Berber explicó que “no solo se lo hicieron a él, sino también a su entorno familiar y es algo difícil de sobrellevar”.

Causas contra Mazzucco El fiscal de Instrucción nº 9, Roberto Mazzucco tiene una causa en su contra, en donde hay seis hechos en lo que se fundamenta la acusación. Está acusado por denuncias que fueron formuladas por particulares, en donde se menciona de supuestas dádivas que había pedido el fiscal para fallar en las causas en la que había estado. Otra causa es por una conferencia de prensa que había dado a un medio de la provincia y también está lo que sucedió con un camión que fue entregado al depósito judicial, estaba abandonado e iba a ser destruido.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626