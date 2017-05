“Soy una espina que quieren sacar del Poder Judicial”

Roberto Mazzucco acusó que el jury en su contra “es una persecución política”. - eldiariodecatamarca.com.ar En el marco de una conferencia de prensa que se realizó este jueves en un hotel céntrico, Mazzuco en compañía de sus abogados, hizo una fuerte denuncia contra el Poder Judicial y en especial a los integrantes de la Corte de Catamarca. Manifestó que la denuncia en su contra fue realizada sorpresivamente por personas que se presentaron en la Corte días después que él involucró al ex gobernador Brizuela del Moral y otros funcionarios en la causa por la tragedia de El Rodeo. Dijo que no le sorprendió la acusación por cuanto “el doctor José Cáceres me insultó y me amenazó hace unos años, lo mismo que Sesto de Leiva que tuvo un incidente público conmigo. Además no hay que olvidar que mi padre fue el que condenó al hermano de Raúl Cipitelli por un caso de abuso”. “Soy un fiscal independiente. Acá hay una clara intencionalidad política. Soy una espina que hay que sacar del poder judicial y por eso me están utilizando para dar un ejemplo a los demás sectores de la justicia que se opongan a sus intereses”. Luego Mazzucco denunció que todo el proceso es “totalmente irregular. Hay pasos que no se están cumpliendo en los plazos legales, se rechazan automáticamente las objeciones sin fundamentos y otras más”. Como ejemplo mencionó que “mi descargo tiene aproximadamente 100 hojas y fue resuelto en menos de dos días y tengo entendido que ningún miembro del jury pidió una copia para leerlo. Creo que los miembros tampoco tienen conocimiento de su responsabilidad”.



Por otra parte y en el marco de las presuntas irregularidades sostuvo que “hay integrantes del jury que no asisten a las reuniones. Particularmente nosotros hemos planteado el caso del Dr. Jorge Moreno, que no sabemos porque no asiste”. Finalmente Mazzucco explicó que “vamos analizar con mis asesores legales los paso a seguir si el jury sigue su curso. Porque nosotros sostenemos que de seguir adelante con el jury podrían estar incurriendo en un delito”. El tribunal del jury está compuesto por los jueces Vilma Molina (por la Corte de Justicia), junto a María Antonio Rojo y Juan Carlos Cerezo (Colegio de Abogados), Rolando Crook y Verónica Rodríguez (Diputados) y Jorge Moreno (Senado).