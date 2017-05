Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 12:13 Visto: 32 Twitter Ley del 2x1 Para Garavano, la ley del 2x1 es un "engendro jurídico" El ministro de Justicia Germán Garavano aseguró este jueves que la ley del 2x1 es "uno de los peores engendros jurídicos". Lo dijo luego de que la Corte aplicara la norma a un caso de delito de lesa humanidad y su par de DD.HH., Claudio Avruj, manifestara su apoyo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo este jueves que "no" opinará sobre los "fallos de la Corte" Suprema de Justicia, pero se opuso a la aplicación de la ley del 2x1 "en todos los casos" al considerar que "fue uno de los peores engendros jurídicos". "No voy a opinar sobre fallos de la Corte", aseguró Garavano en referencia al fallo del Alto Tribunal que contempla la aplicación de la ley del 2x1 en delitos de lesa humanidad, aunque calificó esa norma como "una ley con efectos tan gravosos que sigue estando y con temas tan sensibles como este". Garavano deslizó en declaraciones radiales que esto evidencia "cómo los argentinos hacemos experimentos normativos y no analizamos las consecuencias de estas leyes que dictamos". También evaluó que hay "un dilema moral" en esta cuestión basada en que "algunos consideran que es un retroceso y otros consideran que es una consagración, porque aún aquellas personas que cometieron los delitos más aberrantes también tienen derechos humanos y en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Ese creo que es el debate moral", afirmó. En este punto recordó la argumentación de uno de los integrantes del máximo tribunal "el doctor (Horacio) Rosatti" quien afirmó que se trata "de un tema muy profundo para discutir, y donde creo que nos debemos dar la discusión entre todos". Sin embargo, Garavano insistió en que "un fallo del 2x1 en ningún escenario a mí me parece bueno, lo he criticado desde que era secretario de juzgados de menores, hace más de 20 años", recordó. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, pidió este miércoles "respetar" el fallo de la Corte que aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como "dos por uno" en un caso de condena por delitos de lesa humanidad y destacó la "independencia" del poder judicial. "Tenemos que ser respetuosos, es un fallo de la justicia, de su órgano máximo", explicó Avruj a la vez que reconoció que adoptaba esa postura "más allá de las consideraciones personales y sentimientos que se afectan y se hieren, mucho más los familiares directos de las víctimas". Si bien dijo no haber leído todos los análisis y considerandos del fallo, el secretario de DDHH garantizó que "el gobierno sostiene la independencia de la Justicia", con lo cual debe "acatar el fallo" del tribunal que, por mayoría, aplicó el criterio en un caso en el que fueron condenados represores por la desaparición de trabajadores del hospital Posadas. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626