Cartasegna hablÃ³ tras su Ãºltimo ataque: "No entiendo muy bien quÃ© me pasÃ³"

Luego del último ataque donde lo encontraron maniatado, golpeado y encerrado en su despacho, el fiscal Fernando Cartasegna habló. "No entiendo muy bien qué fue lo que pasó", dijo y consideró el hecho como "bastante fuerte" y pidió que "se investigue". "Quiero llevarle tranquilidad a la gente que me quiere, estoy bien, un poco lento para hablar, pero estoy bien", expresó el funcionario, que fue dado de alta este jueves por la mañana y continúa con medicación. "No puedo contar(mucho, me pidió la fiscal (Ana Medina) que tenga mucha prudencia, por cómo fue el hecho. No entiendo bien qué me pasó. Fue bastante fuerte, es cuestión de que lo investiguen", dijo el funcionario en declaraciones radiales. En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand aseguró en diálogo con C5N que "es altamente probable que la persona que lo atacó sea alguien que presta servicios dentro del edificio ya que no hubo nada llamativo para quienes custodian el ingreso y egreso de las personas". La persona que atacó al fiscal Fernando Cartasegna en su despacho de la UFI 4 de La Plata, además de intentar ahorcarlo, dejó un mensaje escrito con azúcar que dice "Nisman". En coincidencia con las amenazas que había sufrido el fin de semana, cuando aparecieron carteles que decían "Conozca al próximo Nisman" junto a fotos de Cartasegna, quien lo atacó este miércoles dejó un mensaje escrito con azúcar que dice "Nisman".

Fuente: MinutoUno