Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 12:00 Visto: 10 Twitter Brasil Buscan a Facundo Aranciaga, un argentino desaparecido en Brasil Facundo Aranciaga tiene 31 a√Īos, es de la ciudad bonaerense de Dolores y vive desde octubre en Brasil. Hace un mes que no se comunica con su familia, que lo busca desesperadamente. La √ļltima vez que Facundo Aranciaga, un argentino de 31 a√Īos, se comunic√≥ con su familia fue el 8 de abril. Lo hizo a trav√©s de Facebook, ya que al parecer le hab√≠an robado su celular, y dijo que estaba en San Pablo, Brasil. Desde octubre, Facundo vive en Brasil, donde en un primer momento trabaj√≥ como mozo en un balneario y, luego, en un hotel, seg√ļn los datos que maneja su familia. Como le robaron hace unos meses la documentaci√≥n, Facundo -que tiene dos hijos- sol√≠a comunicarse con su familia y amigos trav√©s de Facebook. El √ļltimo mensaje que envi√≥ fue hace casi un mes: el 8 de abril. "Dej√≥ escrito por Facebook que estaba en San Pablo", dijo Agustina Aranciaga, su hermana, durante una entrevista con minutouno.com. La familia del joven, que naci√≥ en Dolores y, hasta partir a Brasil, vivi√≥ en San Bernardo, no son muchos. "Ahora, vamos a ir al Registro Civil para obtener la partida de nacimiento de √©l y as√≠ la Embajada puede empezar la b√ļsqueda", cont√≥ la hermana. "Hace 30 d√≠as -agreg√≥- que no tenemos noticias de √©l. Ojal√° est√© bien". Fuente: MinutoUno

