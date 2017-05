Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 04 Mayo 2017 11:44 Visto: 16 Twitter Licencia por largo tratamiento Catastro espera una respuesta por su reclamo Los trabajadores realizaron una asamblea durante la jornada del miércoles donde insistieron que el den una respuesta al pedido. En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, Patricia Figueroa, delegada de UPCN y representante de los empleados de Catastro manifestó que “nos dieron un plazo de 15 días hábiles que se cumplen el 15 de mayo”. Los trabajadores de este organismo vienen reclamando que se le reconozca una modificación a la licencia por largo tratamiento, a los efectos de no perder un adicional que cobran habitualmente. Según Figueroa, el compromiso de las autoridades es que para esa fecha les tienen que “otorgar el decreto firmado, pero si no es así realizaremos una nueva asamblea para analizar los pasos a seguir”. La delegada añadió que por ahora no se realizarán medidas de fuerza como ocurrió días atrás porque “el expediente no se está moviendo, y por eso ahora decidimos pasar a un cuarto intermedio”.

