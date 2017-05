OSEP aumentarÃ¡ un 20% a los prestadores

La OSEP actualizará los aranceles de los prestadores de los Colegios Profesionales. - eldiariodecatamarca.com.ar Julio Cabur se encargó de anunciar que el incremento en los aranceles para todos los prestadores en los próximos meses no superará ese porcentaje, conforme al acuerdo salarial otorgado a la administración pública. Según los representantes de los Colegios el acuerdo se podría sellar en los próximos días, una vez que OSEP mantenga reuniones y se podría pagar en cuotas con una compensación, que surgirá de las negociaciones con los distintos sectores. Desde la obra social aclararon que en estos momentos no se puede otorgar un incremento que después no se pueda cumplir, por lo que se estableció que no superará el 20% conforme a la situación económica de la provincia. Mientras tanto desde los prestadores indicaron que ese porcentaje no alcanzaría para cubrir la suba en los costos de los diferentes insumos, pero esperarán a tener una reunión con Cabur para seguir prestando sus servicios Por otra parte Cabur comentó que se está trabajando con el ministerio de Hacienda, para que de acuerdo con la Ley de OSEP se emita algún tipo de resolución que le permita a la obra social, retener parte de los aumentos no remunerativos y así poder mantener al día los pagos.