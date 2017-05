Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 20:56 Visto: 94 Twitter Nacionales El juego de la "Ballena Azul" preocupa a la Argentina: ya lo investiga la Justicia El desafío consiste en 50 pasos e incita a los chicos a cometer suicidio. Tras la aparición de los primeros casos en la Argentina, la fiscalía porteña investiga el macabro juego. Conocé las recomendaciones para proteger a tus hijos. La Fiscalía de la Ciudad, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, se encuentra investigando si existen repercusiones del juego en la Argentina. Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook u otras redes sociales para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego. Similar a un juego de rol, propone a los participantes, en su mayoría jóvenes y adolescentes, cincuenta desafíos para cumplir que incluyen cortes y autolesiones, y que acaba con el suicidio como reto último para completar el juego. Una de las pruebas más espeluznantes es la de grabarse con un cuchillo en la piel el dibujo de una ballena, representando al juego. El origen del juego no está claro, pero se cree que nació en Rusia hace un par de años y ha causado varios suicidios. En fecha reciente fue detenida una persona en ese país, a quien se considera autor del juego. Recomendaciones El Ministerio Público Fiscal de la CABA recomienda a los padres: Acompañar a los menores en la navegación por internet, y conversar con ellos, sobre los peligros a los que se pueden enfrentar en la red, escuchándoles por si ya se han expuesto a estos riesgos y estando atentos a posibles cambios en su físico o su conducta. Como método de prevención bloquee el acceso a sitios de estas características, utilizando para ello el "Control Parental" existente en la configuración de las redes sociales. En caso de detectar alguna conducta de las antes descriptas o un grupo que promocione el juego, no lo elimine ni bloquee y proporcione a las autoridades la mayor cantidad de información posible (impresiones de pantalla, url, identidades de usuarios, etc). Las redes sociales tienen riesgos, no dejen solos a sus hijos y enséñenles normas de navegación segura. Más información sobre navegación segura en: "Cuidal@s"; http://www.fiscalias.gob.ar/cuidalos/. Cuide a sus hijos en las redes sociales como los cuida cuando van a la calle.



Si observas cualquier conducta extraña, pide ayuda comunicándose las 24 hs. los 365 días del año al 0800 33 (Fiscal) 347225, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o mediante nuestro sitio web www.fiscalias.gob.ar la FISCALIA de la Ciudad está de tu lado. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626