El ex embajador de EEUU se radicÃ³ en Buenos Aires: "Soy muy optimista sobre el futuro econÃ³mico"

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 20:35 Visto: 13 Twitter Nacionales El ex embajador de EEUU se radicó en Buenos Aires: "Soy muy optimista sobre el futuro económico" Noah Mamet cumplió con su promesa cuando dejó la sede diplomática: volvió al país e instaló sus oficinas en Puerto Madero Noah Mamet dejó su cargo de embajador de Estados Unidos en la Argentina y se despidió en un emotivo encuentro a mediados de enero de este año. Allí, frente a funcionarios, empresarios y personalidades, prometió regresar al país pero no para ocupar un nuevo puesto diplomático sino para trabajar en la actividad privada. Y así lo hizo: sus nuevas oficinas se encuentran en Puerto Madero. En una columna publicada en The Bubble, Mamet explicó los motivos de su decisión: "Amo Argentina, y soy optimista en relación al futuro económico de este gran país". "Ahora que volví nuevamente al sector privado, decidí programar mi regreso a Buenos Aires para que coincida con el reciente Financial Times Investment y el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que causó gran impresión por la calidad y la cantidad de compañías e inversores que participaron de todo el mundo", agregó. Para el ex embajador, estos eventos demostraron el "creciente interés de inversores extranjeros para asociarse con compañías argentinas, que eventualmente traerá crecimiento económico, así como más y mejores trabajos en todo el país". En este sentido, Mamet señaló su deseo de que los "profundos cambios que está realizando el presidente Mauricio Macri sean duraderos", al tiempo que analizó que "no es solo la confianza" que generó el mandatario sino que muchos "líderes globales visitaron el país el año pasado para ver la experiencia Argentina de primera mano". "Ellos regresaron a sus hogares impresionados con el talento humano y las vastas oportunidades que Argentina ofrece", dijo. "Argentina no debería ser solo conocida como 'la París de Sud América', sino principalmente como el centro de tecnología e innovación de Sud América", expresó el ex representante diplomático, y puntualizó que durante los últimos tres meses se reunió en su casa de California con "individuos y companías interesadas en Argentina". Por otro lado, se refirió a la situación política de Estados Unidos y sobre las relaciones bilaterales durante la nueva gestión del presidente Donald Trump. "Sé que hay preocupación sobre posibles cambios, pero creo que la relación entre ambos países va más allá de una persona, de un presidente", aseguró. Y recordó que durante su gestión en la embajada, "se institucionalizaron programas de beneficios mutuos para promover el crecimiento económico, el emprendedorismo y la seguridad, y combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero". Fuente: Infobae

