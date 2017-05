Buscan elegir el Defensor del pueblo de la capital de Catamarca

Rosales quiere saber por qué no se nombra al Defensor del Pueblo Municipal.-eldiariodecatamarca.com.ar En comunicación con El Diario de Catamarca, el concejal Néstor Rosales, autor del proyecto de Comunicación, que busca reflotar la Ordenanza N° 4031/06, se refirió a la demora por parte del Ejecutivo Municipal para abrir la convocatoria a la cobertura del cargo de Defensor del Pueblo Municipal en la Capital. Rosales recordó que el cargo fue creado en el año 2006 a través de una ordenanza y hasta el momento nunca se nombró un Defensor del Pueblo que represente los intereses de los vecinos de la ciudad. “Presenté un proyecto de comunicación solicitando que se cumpla con esta ordenanza, que se nombre al Defensor del Pueblo y se ponga en funcionamiento este órgano de control”, resaltó y agregó que “es una ordenanza del año 2006, más de 11 años que está creado el cargo y nunca se cubrió, habría que preguntar por qué no lo hicieron”.



Sobre el proyecto presentado días pasados, el edil comentó que se trata de un pedido de informes a la intendencia para conocer los motivos por los que hasta el momento no se arbitraron las medidas para la convocatoria para ocupar el cargo. “Queremos saber por qué no se cubrió y si existe algún inconveniente para hacerlo”, añadió.



El cargo de Defensor del Pueblo Municipal fue creado por la Ordenanza N° 4031 del CD capitalino en el año 2006, en aquel entonces se realizó un concurso cuyos antecedentes y puntajes favorecían al abogado Marcos Denett, pero a través de una artimaña de los ediles oficialistas de la época, resolvieron cuestionar sin fundamentos a Denett, y el caso llegó hasta la Corte de Justicia de Catamarca, adicta al gobierno radical, que falló a favor de los ediles del FCS.



La ordenanza estipula que debe realizarse un concurso de antecedentes y oposición público previa convocatoria del Ejecutivo Municipal. El análisis de los antecedentes y el posterior nombramiento estará a cargo del Concejo Deliberante el que requerirá que los postulantes reúnan las mismas condiciones que para ser Juez de Faltas.



Finalmente, Rosales comentó que el proyecto de comunicación ya fue aprobado en comisión y está a la espera de la emisión del despacho favorable para que sea tratado por el cuerpo en los próximos días.