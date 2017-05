HÃ©ctor Recalde pagarÃ¡ la fianza para que Cristina Kirchner pueda viajar a Europa

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 18:52 Visto: 39 Twitter Nacionales Héctor Recalde pagará la fianza para que Cristina Kirchner pueda viajar a Europa La ex presidente Cristina Kirchner y su hija Florencia habían pedido autorización para viajar a Europa a participar en una serie de charlas en Londres (Reino Unido), Atenas (Grecia) y Bruselas (Bélgica), pero el permiso estaba condicionado al pago de una fianza que les impuso el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. La novedad de esta historia de varios capítulos es que finalmente el diputado nacional Héctor Recalde se hará cargo de pagar los $150 mil que tiene que desembolsar la ex jefa de Estado para poder salir del país; el dato fue confirmado a Infobae desde el entorno del legislador. Este medio supo que el jefe de la bancada FpV-PJ cancelará solamente la parte de la fianza que le corresponde a la ex presidente. El caso de Florencia Kirchner, a quien también le impusieron una caución de $150 mil, es diferente: en principio no viajaría a Europa con su madre. Una vez que se haga efectivo el depósito del dinero, se suspenderá el trámite de apelación que presentó Cristina Kirchner ante la Cámara. La ex mandataria tiene previsto irse a Europa el 8 de este mes, para mantener reuniones con dirigentes políticos y brindar diferentes charlas en ámbitos políticos y universitarios. En Grecia fue invitada por el Comité Central de Syriza: mantendrá encuentros con el primer ministro griego Alexis Tsipras y con el presidente del Parlamento, Nikos Voutsis. La segunda escala de su periplo es Bruselas: allí llegará el 10 de mayo y se reunirá con legisladores de izquierda y progresistas. Además, brindará un discurso y será parte de un debate sobre derechos sociales y humanos en Argentina y la región, y del papel de la Unión Europea en ese contexto. La gira finalizará en Londres, donde fue invitada para participar de un debate en Oxford. La sociedad más grande de esa universidad recibió un requerimiento judicial desde la Argentina, por lo que debió enviar una respuesta oficial para confirmar que había invitado a disertar a la ex presidente. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626