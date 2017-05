Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 18:28 Visto: 145 Twitter Tecno WhatsApp estuvo caído más de dos horas a nivel mundial La aplicación de mensajería tiene más de mil millones de usuarios en el mundo

Los más de mil millones de usuarios que utilizan la red de mensajería WhatsApp en todo el mundo se sorprendieron esta tarde ya que la aplicación no funcionó durante unas dos horas. Las quejas de los usuarios no tardaron en llegar. Según el sitio de tecnología Engadget, antes de que la aplicación volviera a funcionar, un vocero de WhatsApp aseguró que la empresa "está al tanto del problema y está trabajando para solucionarlo lo antes posible". Hasta el momento no se sabe el motivo de la falla en la aplicación de mensajería, que empezó a tener problemas cerca de las 17.15 (hora argentina), y comenzó a recuperar operatividad alrededor de las 19.20. Según reportaron algunos usuarios, durante las más de dos horas que estuvo caída la aplicación fue imposible enviar mensajes, tanto de texto como de voz, y tampoco fue posible mandar y recibir fotos y videos. El sitio DownDetector registró que los principales afectados por el problema se encontraban en Brasil, España y el centro de Europa. Además se registraron inconvenientes en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguay, algunas zonas de Rusia y de India, entre muchos otros lugares. En la última semana de abril, entre los días 24 y 26, distintos usuarios alrededor del mundo también habían reportado problemas en el funcionamiento de WhatsApp, pero a un nivel mucho menor que el que está afectando en este momento al servicio de mensajería. Entre las principales alternativas a esta red de mensajería se encuentran Telegram, una aplicación con más características de seguridad; la relativamente nueva Wire; la también novedosa Google Allo; Signal, el producto de mensajería de la empresa que brinda la tecnología de encriptación a WhatsApp; Viber, de características muy similares a la app de Facebook; Threema, enfocada especialmente en la seguridad, aunque es paga; y LINE. En todos los casos, las aplicaciones funcionan en iOS y Android. Fuente: Infobae

