El nuevo jardín quedó inaugurado por la Gobernadora.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci inauguró este miércoles un nuevo edificio escolar, esta vez las instalaciones destinadas al Jardín de Infantes Nuclearizado 21, emplazado en el Predio de la Escuela Agroganadera 292 "Fray Vicente Alcaraz". El acto tuvo matices emotivos, ya que al significado natural de la inauguración de una escuela destinada a los más pequeños, se sumó la sensibilidad especial de los paclinenses, habitantes de uno de los sectores más afectados por las recientes inundaciones. Quien mejor resumió ese estado de ánimo fue el intendente Orlando Savio (FCS-Cambiemos), quien puntualizó lo que necesita el municipio, pero al mismo tiempo valoró la permanente asistencia de la Gobernadora. "Es un día de emoción, estoy muy feliz", dijo el jefe comunal, al destacar que "una obra de esta envergadura hacía mucho tiempo que no la teníamos en Paclín".



Subrayó entonces que "en estos últimos tiempos la verdad que me sentí acompañado por el Gobierno provincial y la verdad que cuando las cosas son, hay que decirlas", sentenció Savio, que le otorgó a Lucía el decreto de huésped de honor. Aunque el mensaje resulta inusual tratándose de autoridades de diferentes signos políticos, Lucía consideró que debe ser la manera natural de actuar y trabajar: "no tengo una tradición política de muchos años, me motiva una sola cosa y es que las comunidades se desarrollen", afirmó.



La mandataria también mencionó los sucesivos contratiempos climáticos y de financiamiento que dificultaron el avance de determinadas obras en su momento, pero ratificó que se cumplirá con todo lo requerido, en una tarea mancomunada entre Provincia y municipio.



En referencia a la apertura del flamante jardín, Lucía señaló que "es muy emotivo inaugurar una escuela, pero más todavía inaugurar un jardín, porque la educación inicial es la que nos modela, es la que nos integra, es la que nos da muchas cosas que no tenemos en la casa, y les permite a los chiquitos empezar a socializar y compartir". "En estos años de gestión, con mucha alegría puedo decir que hemos inaugurado 113 salas de jardín de infantes, no todas con edificios nuevos, porque también hemos incorporado jardín a escuelas que no tenían", recordó.



Finalmente dijo sobre la calidad educativa que "de nada sirve que digamos que la culpa es del Gobierno, del docente o de los padres: es mucho mejor que todos asumamos la parte que nos toca".



Estuvieron presentes los ministros Gustavo Saadi (Gobierno), Daniel Gutiérrez (Educación) y Rubén Dusso (Obras Públicas), el presidente provisorio del Senado, Marcelo Cordero, el presidente del Concejo Deliberante, René Noriega y el Secretario del Concejo Federal de Educación de la Nación, Orlando Maccio, entre otras autoridades.



La mandataria, antes de la inauguración, recorrió obras que ejecuta el Gobierno provincial de manera conjunta con el municipio en el departamento Paclin, como la refacción del centro administrativo, la refacción y remodelación de la escuela primaria, la renovación del cableado de energía, la puesta en funcionamiento del Hogar de medio camino, la ruta 9, los trabajos de defensas en el río Santa Cruz, la gestión de más pasarelas y otros trabajos vinculados con los efectos de las últimas inundaciones.