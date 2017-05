Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 12:49 Visto: 19 Twitter Jorge Molas, de ATECA “Queremos un acuerdo que no perjudique a los docentes” El dirigente manifestó que tienen grandes expectativas por la conformación de una comisión que trabajará específicamente sobre la cuestión salarial. Jorge Molas, de ATECA, habló sobre las expectativas del sector docente para este miércoles. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este miércoles el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Catamarca (ATECA) en diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, donde se refirió a las expectativas de la reunión prevista para esta jornada. Jorge Molas declaró que “nosotros esperamos que el ministro decida la conformación de una Comisión para tratar este tema y llegar a un acuerdo que no perjudique a los docentes”. La misma estaría conformada por representantes del Gobierno y de los gremios, pero todavía falta establecer cuando y donde van a ser las reuniones que se abocaría al tema salarial. También agregó que se va a analizar “la situación de los docentes especiales del nivel primario, y no nos olvidamos que no se cumplieron los puntos del Acta Acuerdo de octubre de 2015 que fueron homologados por la Dirección de Inspección Laboral”. También añadió que “en esa Acta trataba sobre el Reconocimiento Médico, la actualización del Estatuto, el Régimen de Licencias y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la tarea del docente”. Finalmente Molas mencionó que la propuesta del gobierno que fue rechazada en la última reunión que se realizó el miércoles 26 de abril, fue porque no hubo nuevas ofertas que convencieron a todos los representantes gremiales. El representante gremial adelantó que habrá medidas de fuerza si no se resuelve el conflicto docente que ya lleva más de dos meses y añadió que “nos reuniremos con los otros gremios y en asamblea con las bases se determinará las acciones a seguir”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626