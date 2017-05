Sin marcos Casanello pidió informes a Defensa y al Congreso por el escándalo de las armas Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 09:30 Visto: 89 Twitter Una empleada sigue internada El SOEM de El Alto responsabilizó al intendente por los incidentes Juan Lazo , secretario general del gremio, dijo que Ariel Ojeda se “maneja de manera soberbia y por la falta de diálogo es que ocurrieron los hechos violentos”. Una empleada municipal resultó herida el martes y está internada en terapia intensiva. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el dirigente del gremio de la localidad de El Alto dijo que a raíz de los enfrentamientos, “una compañera nuestra se encuentra internada”. Se trata de Soledad Mansilla, quien a raíz del accionar policial por evitar que se tome el edificio comunal, resultó herida y hasta este miércoles se encuentra internada “en terapia intensiva de un centro privado”. En otra parte reconoció que Ojeda “hace bastante tiempo que no viene al municipio. Hoy, por caso, sigue bloqueado y cerrada todas las puertas. No hay diálogo y nunca nos quiso reconocer como gremio”. “Ya se olvidó que cuando había otro intendente, él y su hermano, el senador Augusto Ojeda, vinieron a hablar con los trabajadores para que pasemos al SOEM porque antes estábamos afiliados a ATE. Ahora resulta que no existimos”. También manifestó que “estuvimos en el Concejo Deliberante y hablamos con los concejales Bulacios del Frente para la Victoria y Luis Gómez, del FCS, ante la ausencia de su presidente, Marenco. Pero fue el intendente quien ordenó a la policía a actuar”. Finalmente Lazo dijo que “vamos a seguir con el bloqueo de la ruta y las medidas de fuerza hasta que Ojeda levante las suspensiones. Nuestro reclamo es legítimo y por lo tanto las sanciones no corresponden”.

