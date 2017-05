El ombudsman  que puede complicar a RaÃºl Jalil

Raúl Jalil en problemas.-eldiariodecatamarca.com.ar



El Defensor del Pueblo o ombudsman es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos, Es misión de la Defensoría del Pueblo la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales, colectivos y difusos, consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y otras Ordenanzas, frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Municipal, de concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses. Dicho esto, cualquier catamarqueño nativo o por opción, advertirá que esa figura legal, si no llega a ser digitada por la billetera del lord de los capitalinos, engordada con los recursos del propio estado. puede complicar de tal manera la mitad del último mandato que le queda a Za-zá.



Es que la grosera administración que volvió exponencial el crecimiento patrimonial de la familia del intendente, con farmacias, clínicas, droguerías, comercios de calzado , ropas, concesionarias, gastronomía, cítricos, son solo alguno de los rubros, amén del efectivo diario a través de la Caja de Crédito Municipal, que lo hacen un empresario, nutrido del estado, mal disfrazado de político, que sueña con sentarse en el sillón de Avellaneda y Tula.



En esa loca avaricia, están las obras ejecutadas por familiares, como su cuñado, que descaradamente lleva adelante la urbanización del Barrio La Esperanza, entre otros, con fondos obtenidos en la nación, a cuenta de entorpecer el camino de Lucia a otro mandato.



Todo ello, se vería complicado de explicar si la oficina del Ombudsman funcionara con un titular elegido de manera independiente, sin el concurso de concejales chupamedias, no gratis, que se definan por alguien que no provenga de la política, sea abogado, requisito exigible, tenga al menos 5 años de ejercicio de la profesión, y concurse libremente. Veremos que sucede en los próximos días.



La Cara Oculta

Nico Verón

Nicolás Verón flamante Secretario de Ambiente en la Municipalidad SFVC.-eldiariodecatamarca.com.ar Brizuela del Moral, se dedicaba a perseguir a quienes comulgábamos con las ideas del peronismo que lideraba Néstor Carlos Kirchner. Allí por esos tiempos nació la línea interna de la Renovación, y Za-zá Jalil logró colarse como candidato en tercer término a diputado nacional, Lucia Corpacci era la segunda en la lista y Eduardo Pastoriza, en octubre encabezando aquella lista se convirtió en diputado nacional.



Muchos trabajamos para que aquella lista se impusiera en las urnas, de esta manera el peronismo lograba el primer triunfo parlamentario en las urnas tras 15 años de supremacía del FCS.



La militancia de Nico Verón con el tiempo tuvo su premio, a los dos años del primer mandato de lucia corpacci en la gobernación, Verón llegó a la Cámara de Diputados y hasta ayer fue legislador provincial.



Nico, renunció a su banca y desde este martes, cuando aún le restaban 7 meses para cumplir su segundo mandato, juró como secretario de Ambiente en la municipalidad de la capital. Un cargo de menor jerarquia, pero importante en estrategia, basta con ver la fotografia de su asunción, y se puede observar a otros paladares negros de la Renovación participando del acto. Jorge Moreno, Juan Cruz Miranda , entre otros.



Jalil, no designó casualmente a Verón en ese cargo, sabe que por allí van a pasar muchos recursos provenientes de la nación, que le servirán para hacer política, justamente a tres meses de las Paso.