El prontuario de HernÃ¡n Baradacco, hermano del presunto asesino de Araceli

Hernán Badaracco, hermano del principal acusado del asesinato de Araceli Fulles, está acusado de haber participado del asesinato de la joven de 22 años. En la última testimonial que dio el 27 de abril por la mañana, horas antes de que en su casa los perros detectaran el cuerpo de Araceli, Darío Badaracco contó que aquella madrugada del 2 de abril en que desapareció la chica, su hermano pasó por la plaza de la esquina de Alfonsina Storni y 9 de Julio donde todos estuvieron con consumiendo drogas. En esa declaración, Darío dijo que Hernán permaneció en la reunión unos "20 minutos" hasta que "no quedaba más nada para consumir", comentó que entre Araceli y su hermano "casi no hablaron más que un saludo" porque "no se conocían de antes". Según fuentes policiales, Hernán tiene diferentes causas penales y no posee captura. En el 2003 fue acusado por tentativa de robo y tentativa de robo calificado en San Martín. En el 2005 fue acusado de robo automotor en San Isidro y en Bahía Blanca. En el 2007 inició salidas transitorias en Bahía Blanca y en el 2015 fue acusado de hurto agravado en San Martín. El mayor de los Baradacco fue detenido en las últimas horas por el Personal de la DDI de la Policía Bonaerense de San Martín, en las inmediaciones de Ada Elflein al 400, tras un operativo encubierto realizado en la zona de José León Suárez, donde vive el sospechoso. Hernán se transformó en el octavo detenido en la causa y quedó detenido a disposición de la fiscal Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, quien lo indagará en las próximas horas. Fuente: Minuto Uno