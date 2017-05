Viaje de CFK a Europa: el fiscal avalÃ³ el pago de una cauciÃ³n de $150 mil

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 18:25 Visto: 3 Twitter Nacionales Viaje de CFK a Europa: el fiscal avaló el pago de una caución de $150 mil El fiscal Carlos Rívolo avaló hoy la caución de $150 mil que el juez Claudio Bonadio le fijó a la ex presidente Cristina Kirchner para autorizarla a viajar a Europa. La ex jefa de Estado pidió permiso en el expediente que tramita el caso Los Sauces, donde la ex mandataria está procesada por asociación ilícita. Rívolo fue consultado sobre si debía fijarse una caución de $150.000 tras la apelación presentada por la ex jefa de Estado y por su hija, Florencia, también procesada. La defensa de la ex mandataria había objetado la "caución real" establecida por Bonadio y también la obligación de presentarse en el juzgado 48 horas después de su regreso al país. Rívolo entendió que la opinión que se le pedía era solo "a título enunciativo" porque la autorización para salir del país ya había sido concedida, pero así y todo señaló que la caución solicitada "era una medida de pura discreción del juez instructor". A criterio del fiscal, "no se advierte extralimitación alguna en cuanto al monto y la oportunidad de la medida adoptada". "Así las cosas, los agravios deducidos por la defensa habrán de ser materia de estudio en la instancia superior", agregó. Es decir que el fiscal avaló el pedido de una fianza y señaló que debe resolver la Cámara el planteo de la defensa. Rívolo informó además que la Fiscalía se comunicó con "las autoridades de la Oxford Union para ratificar los términos de la invitación extendida a Cristina Fernández, habiéndose obtenido por parte del presidente, Michael Li una respuesta que si bien evidencia la existencia de la invitación en cuestión, ratifica que aún no se había coordinado una fecha precisa para la presentación de la nombrada". "A la luz de esta situación y pese a ser un acto discrecional del Señor Juez interviniente, la imposición de la caución se ajusta –a mi juicio- a los parámetros y recaudos procesales previstos en la legislación que rigen en la materia", sostuvo el dictamen. Fuente: Infobae

