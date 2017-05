Sorpresa en Casa Rosada: apareciÃ³ Zulemita Menem para negociar fondos para La Rioja

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 18:25 Visto: 2 Twitter Nacionales Sorpresa en Casa Rosada: apareció Zulemita Menem para negociar fondos para La Rioja Los funcionarios que la cruzaban en la antesala del despacho del ministro Rogelio Frigerio se sorprendían con su presencia. Acompañada por los ministros de Salud y el de Obras Públicas riojanos, Zulemita Menem volvió esta tarde a la Casa Rosada. Y lo hizo en busca de fondos para la provincia que todavía representa su padre, el ex presidente Carlos Menem, desde el Senado de la Nación. Menem llegó a la Casa Rosada pasadas las 16. Tras esperar unos minutos en la sala de espera del Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa de Gobierno, la hija del ex presidente fue recibida por el ministro y los subsecretarios de Recursos Hídricos y de Vivienda, Pablo Bereciartua e Iván Kerr, respectivamente. "Vengo en representación de mi padre. Le está dando una mano al gobernador", le dijo Zulemita a Clarín en la entrada de la Casa Rosada. En efecto, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la hija del senador tiene línea directa con el gobernador Sergio Casas y que actúa como una emisaria del Gobierno provincial en la negociación de fondos para la provincia. No es la primera vez que una integrante de la familia Menem pisa la Casa Rosada macrista. En octubre del año pasado, Eduardo Menem, hermano del ex presidente, también tuvo una audiencia con el ministro Frigerio. Desde el Gobierno, por su parte, se mostraron sorprendidos por la presencia de la hija del ex presidente. "Nosotros recibimos a los ministros, y ellos vinieron acompañados por Zulemita", explicaron desde el entorno de Frigerio. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626