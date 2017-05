El vino y la carne de pymes argentinas se venderÃ¡n a China a travÃ©s del gigante Alibaba

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 18:25 Visto: 3 Twitter Nacionales El vino y la carne de pymes argentinas se venderán a China a través del gigante Alibaba El CEO de la empresa, Jack Ma, se reunió con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Como anticipó Infobae, empresas nacionales entrarán al mercado asiático a través del sitio de e-commerce Imparable. Con esa palabra, la revista de negocios Forbes le dedicó una tapa a Jack Ma, el segundo hombre más rico de China y creador de Alibaba, la plataforma líder en comercio electrónico al por mayor. Este multimillonario de 52 años que tiene un patrimonio de USD 30.000 millones llegó a Buenos Aires esta semana con un objetivo claro: iniciar sus actividades en Sudamérica. Y encontró en la Argentina su punto de partida. Como anticipó Infobae, el Gobierno confirmó esta mañana la firma de un memorándum de entendimiento para que productos de pymes locales se comercialicen a través del sitio de e-commerce. Esto significa que el portal de venta incluirá productos nacionales entre sus ofertas. La iniciativa comenzará con dos sectores clave para reforzar el posicionamiento del made in Argentina en Asia: los vinos y los frescos, que incluye carnes, aves y algunos pescados, según confirmaron a Infobae fuentes de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El empresario se reunió esta mañana con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, y Ma firmó el acuerdo con el Ministerio de Producción (Francisco Cabrera), el de Agroindustria (Ricardo Buryaile) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (Lino Barañao), así como Juan Pablo Tripodi, vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Inversiones. Hoy son las grandes empresas que llegan con esos productos al gigante asiático, y el acuerdo permitirá que las pequeñas y medianas también puedan exportar a través de los pedidos que surjan en Alibaba. "La idea es hacer una prueba piloto pequeña sobre la plataforma para empezar a trabajar", añadieron desde la cartera que conduce Cabrera. El formato que se tiene en cuenta en este caso es entre empresas, aunque finalmente los productos argentinos buscarán pisar con más fuerza entre los consumidores chinos. La comercialización de productos frescos como la carne no es una novedad para Alibaba. Hace tres años, un solo proveedor canadiense vendió 90.000 langostas en un solo día a China a través de la plataforma. La segunda cumbre Macri-Ma No es la primera vez que Macri se encuentra con el multimillonario chino. Hace siete meses, ambos se reunieron en la cumbre del G-20 en la ciudad de Hangzhou, y el embajador Diego Guelar ya había adelantado en ese momento la intención de que China compre productos argentinos a través de Alibaba. Hangzhou es la ciudad natal del empresario, y en ese primer encuentro con Macri el intercambio fue tan bueno que el Presidente le ofreció ayuda con lo que necesitara la empresa para reforzar sus lazos con la región. Este memorandum -y el encuentro privado- confirman la buena relación que comenzó en septiembre del año pasado. Como es un acuerdo de comercio, por el momento la empresa no instalará oficinas en Buenos Aires: primero ambas partes seguirán de cerca cómo avanza esta "prueba piloto". La estrategia de crecimiento de Alibaba en la región es facilitar el cruce de fronteras para transportar productos a través del mundo. La palta mexicana ya tiene grandes adeptos entre los consumidores chinos, y la plataforma también mira a Brasil de cerca. En el caso argentino, el rol del ministerio de Barañao es clave, ya que las pymes argentinas deberán simplificar su logística para exportar y contar con métodos de pago a través de internet. El foco en los alimentos no es casual. Según indica Ma en sus conferencias públicas, la explicación se encuentra en el crecimiento de la clase media china que busca mejorar su calidad de vida, y desarrolló interés por mercancías foráneas, como alimentos y productos de belleza. De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, 480 millones de chinos serán de clase media en 2030. Toda una oportunidad que la Argentina no puede darse el lujo de perder. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626