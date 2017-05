Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 12:19 Visto: 59 Twitter En la Cámara Criminal nº3 Comenzó el juicio contra Marcos Antonio Gutiérrez Se trata del hombre que mató a puñaladas a Rosa Alicia Pacheco, su ex mujer, en abril de 2016 y era conocido como “Antonio Ríos”. Este martes comenzó en la Cámara Penal Nº 3 el juicio Marcos Gutiérrez por homicidio. - eldiariodecatamarca.com.ar En horas de la mañana de este martes se inició en la Cámara Penal Nº3 el debate contra Marcos Gutiérrez, de 60 años, conocido también como "Antonio Ríos”, quien debe responder por la imputación de homicidio calificado contra Sara Alicia Pacheco, de 42. En primer turno y entre lágrimas Gutiérrez pidió perdón por el hecho y manifestó no recordar nada de lo sucedido, donde la mujer recibió 12 puñaladas y luego pereció por la gravedad de las heridas. El acusado manifestó que sólo recuerda haber corrido atrás de la mujer, abrazarla y verla "en un charco de sangre” pero negó recordar lo sucedido en los minutos previos. Tras sus palabras se dio lectura a lo actuado por fiscalía en el período de instrucción de la causa. Gutiérrez está acusado del delito de "homicidio agravado por mediar una relación de pareja con la víctima” y los hechos que acabaron con la vida de la mujer ocurrieron el 24 de abril de 2016 en el barrio 40 viviendas. Rosa Alicia Pacheco iba a viajar a Córdoba por su tratamiento contra el cáncer y no quiso ser acompañada por Gutiérrez. Este hecho generó una discusión y él decidió darle 12 puñaladas a su ex pareja.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626