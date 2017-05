Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 11:54 Visto: 105 Twitter Reuni贸n paritaria Nuevo encuentro entre gobierno y gremialistas Este mi茅rcoles a las 10:00 habr谩 una nueva reuni贸n por el tema salarial en el Ministerio de Educaci贸n. Se posterg贸 la reuni贸n que estaba prevista para esta jornada. Los gremios docentes pasaron para el mi茅rcoles la reuni贸n con Educaci贸n. - eldiariodecatamarca.com.ar En la 煤ltima reuni贸n no se logr贸 llegar a un acuerdo, porque los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno que consist铆a en un incremento del 20% del punto 铆ndice en tres partes, adicionales no remunerativos que se van a pagar por 煤nica vez y se elevar铆a $1000 al adicional por funci贸n directiva. Por su parte, los gremios pretenden que no solo se discuta lo salarial, sino tambi茅n la situaci贸n de los profesores especiales. Cabe destacar que ambas partes buscar谩n culminar con este conflicto que lleva m谩s de dos meses.

