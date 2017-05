Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 10:51 Visto: 259 Twitter Insólita administración de una municipalidad Un intendente que maneja la comuna por teléfono Se trata de Ariel Ojeda, jefe comunal del departamento El Alto (al este de la provincia de Catamarca), que el jueves pasado decidió suspender a 40 trabajadores por plegarse a un corte de ruta en pedido de recomposición salarial. Los trabajadores suspendidos en El Alto continúan con una medida frente al municipio. - eldiairodecatamarca.com.ar Así lo confirmó Sergio Luna, dirigente del SOEM El Alto, en diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, al informar que el intendente Ariel Ojeda solo va los viernes a trabajar. “Solo están los empleados del municipio por que el intendente Ojeda solo viene los viernes a trabajar. Los demás días solo se encuentra el secretario de gobierno Filimón Páez, que recibe órdenes por teléfono”. Luego agregó que “nosotros nos estamos manifestando frente a la comuna municipal, con los compañeros que el jueves fuimos notificados de la suspensión por dos días por parte del intendente”. Al respecto dijo que “nosotros no queremos ningún conflicto, pedimos un diálogo con el señor intendente porque se trata de 40 trabajadores, todos de planta permanente. Pero él no viene a trabajar y eso hace imposible el diálogo”. Finalmente Luna manifestó que junto a los delegados de otros municipios que los apoyan en la medida y adelantó que “en asamblea vamos a decidir los pasos a seguir en las próximas horas”. Continua la protesta Los empleados municipales no fueron recibidos por los concejales y decidieron mantener la medida de fuerza hasta que reciban un respuesta a su reclamo.

