HablÃ³ el fiscal golpeado y amenazado en La Plata: "No tengo miedo"

El fiscal de La Plata Fernando Cartasegna, quien fue golpeado y amenazado el último fin de semana, aseguró que no tiene miedo y remarcó que sus atacantes "son unos tarados". En este sentido, explicó que tras el ataque siente "más curiosidad" por leer el expediente, que según dijo aún no llegó a sus manos, y que se trata de un desprendimiento de la investigación central conocida como "la causa de los sobres" en la Policía Bonaerense. "No me hago el valiente, pero no tengo miedo, son unos tarados. No son profesionales, se creen que uno es muy fácil, pero no han seguido mi carrera. Trabajé contra los barrabravas", recordó el funcionario judicial en declaraciones radiales. El ataque al fiscal ocurrió el sábado por la mañana cuando regresaba a su casa en la ciudad de La Plata tras un operativo. Allí, fue abordado por dos hombres y una mujer que lo golpearon y amenazaron. "El hombre de adelante me hablaba como policía, no muy prolijo, y el de atrás me pegaba. Como tenían un hierro, mucho no podía moverme, solo trataba que no se pusieran tan nervioso. Me sacaron de mi eje cuando me hablaron de mi hijo", relató. Cartasegna contó además que quisieron llevarse su celular, pero que al explicarles que no lo iban a poder utilizar porque se desbloquea mediante su huella dactilar, lo amenazaron diciéndole que se iban a llevar el dedo del fiscal "de recuerdo". Asimismo, reveló que durante el ataque le dijeron que era por la investigación a "los caranchos", denominación que se le da a los abogados que se dedican a intervenir en accidentes de auto para cobrar seguros, y que en la investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Martini se habrían encontrado vínculos con los policías bonaerenses encargados de repartir coimas. "Hay algo ahí que debe ser muy importante, o bien es de poca monta y por eso este ataque tan burdo de empapelar varios lugares con mi foto", añadió en referencia a los panfletos que fueron arrojados en la que aparece su imagen con la leyenda "conozca al próximo Nisman".

Fuente: MinutoUno