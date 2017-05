ApareciÃ³ un mensaje en el Facebook de la mujer desaparecida en Mar del Plata

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 10:05 Visto: 1 Twitter Nacionales Apareció un mensaje en el Facebook de la mujer desaparecida en Mar del Plata Los investigadores intentan determinar si la publicación fue escrita por Érica Romero, quien fue vista por última vez el pasado jueves. "Gente, estoy muy bien, me fui de viaje", dice el posteo que luego fue borrado. Un misterioso mensaje apareció en el Facebook de Érica Romero, la mujer de 32 años que desapareció el pasado jueves en la ciudad de Mar del Plata, y luego fue borrado. "Gente, estoy muy bien, me fui de viaje. Necesitaba unos días. Gracias a todos por preocuparse. Los quiero!!! Estaba sin batería, ahora cargo el celu!", decía el posteo, que luego fue borrado. Ahora, los investigadores intentan determinar si la publicación fue escrita por esta mujer, madre de dos hijos menores de edad, o por otra persona. Patricia, la madre de Erica, indicó que su hija "llevaba puesta una campera negra de cuero corta con flequitos en la parte superior y unos borcegos de color gris". "Nos dijo que estaba bien por mensaje privado pero no pudimos escuchar su voz. Estamos esperando con mucha ansiedad", dijo la mujer en declaraciones al diario La Capital. La mujer fue vista por última vez el jueves cuando accedió a su domicilio ubicado en la calle Moreno al 6400. La familia radicó el domingo la denuncia por su desaparición en la comisaría distrital décimo segunda. Fuente: MinutoUno

