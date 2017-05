Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 09:44 Visto: 115 Twitter Festividades Marianas La iglesia consideró que fue una celebración diferente El presbítero José Antonio Díaz, vicario de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, manifestó que ingresaron alrededor de 20.000 personas pero también dijo que no se la puede comparar con la diciembre. Desde la iglesia realizaron un balance de lo que fueron las Fiestas Marianas. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el sacerdote dijo que desde “la Policía tengo entendido que informaron que ingresaron 20.000 personas. No sé si en ese número estarán incluidos los gauchos”. “Hay que tener en cuenta que las festividades de abril tienen que ver más con lo catamarqueño que con los peregrinos. No se la puede comparar con la de diciembre donde vienen peregrinos de distintos lugares”. Al respecto agregó que “no lo podes medir con la Procesión únicamente. Hay gente que viene durante la semana y se queda. Otros vienen el domingo y se van. Por lo tanto se hace difícil cuantificar una fiesta con otra”. “Como iglesia a nosotros nos interesa otra cosa. Es la deuda que tenemos con el peregrino. Es difícil de brindarles una buena asistencia a todos, porque Catamarca no tiene infraestructura para contener a la gran cantidad de peregrinos que llegan en diciembre”. También agregó que “en relación al volumen de la Procesión de abril pasado, creo que esta vez hubo mayor participación. Los chicos de las escuelas, por ejemplo, estuvieron todos los días a la mañana y tarde. Se llenaba la iglesia”. “Creo que fue una celebración diferente. No se la puede comparar con la de diciembre y tampoco con la de abril pasado. Pero también todo es muy relativo. Es difícil de medir en cuanto a las necesidades de la gente”. Finalmente el presbítero Díaz dijo que “hay que mejorar la participación de los catamarqueños en estas fiestas. Porque son precisamente en las que más pueden tener su presencia. No hay tanto peregrinos y es la oportunidad de brindarse a Nuestra Señora del Valle”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626