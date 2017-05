Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 02 Mayo 2017 09:14 Visto: 17 Twitter Nacionales El gobierno bonaerense y los docentes retoman el diálogo Después de dos semanas sin medidas de fuerza, el gobierno bonaerense y los docentes retoman las negociaciones para intentar destrabar el conflicto salarial. El gobierno bonaerense y los docentes retoman este martes el diálogo, después de dos semanas, para intentar destrabar el conflicto por salarios. La última reunión entre las partes fue el 17 de abril último, en la cual el gobierno bonaerense presentó una oferta de un aumento del 20% como piso, con una cláusula gatillo ligada a la inflación oficial de este año. En tanto los referentes del Frente de Unidad Docente (FUD) integrado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA instalarán una carpa "sede" en la Plaza San Martín, de la ciudad de La Plata. El encuentro está previsto a partir de las 9, y significará retomar el diálogo, después que en el encuentro del 17 de abril los gremios docentes rechazaron la propuesta oficial de un acuerdo salarial hasta el año 2019. La oferta del gobierno de María Eugenia Vidal incluía una oferta de una suba del 20% como piso, una cláusula gatillo que garantizaba su eventual reformulación tomando en cuenta la inflación oficial de este año, y su efectivización en tres cuotas. Además sumaba el pago de un adicional por presentismo anual de 5.300 pesos en el ingreso promedio y también una compensación por el 2016, consistente en el pago de una suma fija de 750 pesos por cargo. La oferta incorporaba un cronograma para el año próximo y el subsiguente: para el 2018, sugería establecer un aumento salarial equivalente al porcentaje de inflación más un 10%, a lo que se sumaba un adicional anual por presentismo de 20.000 pesos sujeto a la baja en los índices de ausentismo; en tanto, para el 2019, establecía como pauta del incremento salarial la inflación más un 10 por ciento, más un adicional anual por presentismo, también sujeta a la baja en ese índice. La gobernadora Vidal aseguró la última semana que va a persistir en el diálogo con los gremios docentes hasta alcanzar "la mejor paritaria que la provincia pueda pagar", y también valoró como un "avance" que los gremios no hubiesen convocado a nuevos paros para poder "seguir dialogando con los chicos en las aulas". Desmienten a Baradel

Por otra parte el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, desmintió al titular de Suteba, Roberto Baradel y aseguró que “es falso” que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quiera bajar los salarios docentes. El Ministro así negó declaraciones de Baradel, secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), respecto a que el gobierno de Vidal, pretendía "generar una fuerte presión" para que los gremios docentes acepten "un acuerdo salarial a la baja". Villegas, en declaraciones a Télam, explicó: “En primer lugar, la inflación proyectada es 17 y hoy le estamos ofreciendo un 20 por ciento y ofrecemos, como en la última propuesta para el 2018 y el 2019, no sólo una clausula gatillo sino, adicionalmente, recuperar el equivalente a un 10 por ciento de la inflación acumulada cada año como adicional a lo que de el gatillo”. Entonces, “si la inflación diera 15, cobrar 16 y medio” y decir “es a la baja, es falso, aseguró Villegas. Es a la baja en función de una expectativa o de un planteo que hace Baradel de 25 más 10, o sea 35 en un escenario donde nadie que esté con los pies sobre la tierra, en ningún sector público o privado está planteándose esas cuestiones”. En segundo lugar, antes de una reunión plantearse "si no nos dan lo que pedimos vamos a ver si tomamos medidas, es meter una presión adicional y es no plantear la reunión desde la buena fe y desde el diálogo". "No obstante lo cual, nosotros nos planteamos seguir con el diálogo, lograr la mejor paritaria que la provincia pueda pagar como lo ha dicho la gobernadora, con los chicos en las aulas, y sin que los docentes tengan que seguir esperando un acuerdo paritario y sacando la política de arriba de la mesa". En tanto, Baradel indicó a Télam que, si en el encuentro las autoridades provinciales "modifican eso", se entraría "en otra etapa" y el conflicto se encauzaría hacia "vías de solución". "Ahora, si se mantienen queriendo imponer un porcentaje del 20 por ciento (de aumento salarial), evidentemente, queda a las claras que lo que quieren hacer es bajar salarios", aseveró el gremialista.

Fuente: Télam

