Este es el discurso completo de Lucia

Como todos los años, y cumpliendo con el mandato de la Constitución Provincial, me encuentro hoy ante ustedes para brindar el informe de los asuntos del Estado, en ocasión de la apertura del 128° Periodo de Sesiones Ordinarias de ambas cámaras legislativas. Agradezco el acompañamiento de todos ustedes, y la presencia de los medios de comunicación, especialmente de la Televisión Pública provincial que ayer transmitió la Procesión de la Virgen del Valle y hoy está transmitiendo en vivo para todo el territorio catamarqueño. En estos tiempos la realidad nos pone a prueba. En estos tiempos es cuando más debemos apelar a nuestro carácter y determinación para salir adelante. Y no me refiero solo a los gobiernos, sino especialmente a los pueblos. No es la primera vez que los argentinos nos debatimos en un escenario de crisis. Pero vamos a convertirla en oportunidad, como ya ha sucedido. Y nosotros, los catamarqueños, estamos hechos de buena madera, fuerte, resistente, para sobreponernos a cualquier circunstancia difícil. Por eso, aun bajo un contexto económico adverso, nuestra Provincia ha seguido administrando con austeridad los recursos disponibles, continuando con la ejecución de las obras que estaban comprometidas y cumpliendo con nuestras obligaciones, sin apelar a variables de ajuste que sugieren algunos manuales. Una muestra de estas dificultades es que en el primer cuatrimestre de este año, la Provincia recibió 140 millones de pesos menos de lo que estimamos en nuestro Presupuesto. En este marco, y entendiendo las vicisitudes que atravesamos, pudimos cerrar paritarias con los gremios de ATE, UPCN y ATSA, y trabajamos con todos los gremios de Educación y Vialidad, esperando lograr un pronto acuerdo. Es decir que, a pesar de la vulnerabilidad de nuestra estructura socioeconómica y el momento difícil que atravesamos en esta parte de la historia provincial, no se ha conmovido nuestra más profunda convicción en cuanto a conservar el ingreso y las mejores condiciones de vida para los catamarqueños.Inclusión, igualdad de oportunidades y reducción de las asimetrías, son los principios que orientan nuestra gestión. Pero capeamos también temporales de la naturaleza. Hemos sufrido tormentas sostenidas en nuestra geografía. Y hemos acudido con presteza y celeridad en auxilio de nuestros comprovincianos, de sus bienes y de la infraestructura pública afectada. Quiero expresar mi reconocimiento a toda la ciudadanía que colaboró solidariamente con nuestros hermanos, pero también a los organismos nacionales que estuvieron presentes, como Gendarmería Nacional que aportó vehículos para la distribución de alimentos, y helicóptero para llegar a lugares inaccesibles por tierra, y también al Ejército Argentino, que contribuyó con camiones tanques para abastecer de agua a nuestra población. También a nuestros organismos, como Policía de la Provincia, Defensa Civil, Bomberos, Brigada contra incendios, Desarrollo Social, y a todos los operarios de Aguas de Catamarca y de la Empresa de Energía, como también a los de Servicios Públicos, quienes trabajaron a destajo y mancomunadamente para solucionar los problemas.

Igualmente a los trabajadores del SAME, de Obras Públicas, a los compañeros de Vialidad Provincial y del Ministerio de Salud. Un reconocimiento especial para la ministra de Desarrollo Social de la Nación, a quien acudimos ante la emergencia obteniendo una pronta respuesta.

No puedo dejar de mencionar a las empresas del medio que acudieron de inmediato aportando su maquinaria. A Vialidad Nacional, con quien trabajamos codo a codo para dar tránsito a las poblaciones aisladas. Y a todos los intendentes y trabajadores municipales de las áreas afectadas. Las excepcionales crecidas de nuestros ríos, excedieron las prevenciones que se venían tomando, como fue el caso de los trabajos sobre el Río Santa Cruz, sobre el cual, entre los meses de mayo y agosto de 2016, se limpió el cauce con máquinas topadoras a lo largo de 11 kilómetros aguas abajo, y entre los meses de julio y octubre del mismo año se realizó el dragado de agua arriba del Puente Sobre Ruta Provincial N°33, excavando en una longitud de casi 1 kilómetro. La obra del puente sobre el Río Santa Cruz-Huaycama, que inauguramos en febrero pasado por un reclamo de años de los vecinos, hoy está funcionando a pesar de la gran magnitud de la crecida del río y fue la única vía que nos permitió tener conexión con la ruta que conduce al Aeropuerto y a la provincia de Córdoba. En el departamento Paclín se realizaron las obras para la reconstrucción de tomas libres para agua potable y riego sobre el Río Paclín, en Amadores y Balcozna, y el encauzamiento para protección de toma y terraplén en las localidades de Palo Labrado, Villa Noriega, Villa Carabus, y La Merced. También el encauce y defensas de puente sobre Río Paclín, en la localidad de La Merced. Además, el encauzamiento, protección y restauración de márgenes Río Balcozna, en la villa del departamento Paclín. También, construimos las pasarelas de Las Lajas y Balcozna. Estas obras produjeron una importante erogación de recursos financieros, pero a pesar de ello, no bastan para asegurarnos una total protección ante fenómenos climáticos tan extraordinarios como los que nos tocó recientemente. También hemos realizado 16 obras de defensas, 10 encauzamientos y 5 limpiezas de cauces en distintos ríos de la Provincia. Estas obras están ubicadas en:

El Departamento Andalgalá se realizó la construcción de defensas sobre margen derecha Río Andalgalá a la altura del Distrito Julumao. En el departamento Belén se realizaron los trabajos de limpieza sobre margen izquierdo del Río San Fernando en la localidad de Las Juntas y las defensas en Río Belén en la localidad de La Puntilla. La construcción de defensas en desembocaduras en el Río El Crucillo y en el Río Tres Quebradas, en la localidad El Durazno. En el departamento Capayán, se realizó limpieza de cauce y defensas de márgenes del Río San Jerónimo en la localidad de Chumbicha. En el departamento Pomán se realizaron encauzamiento de río y defensas en el puente en la Villa de Pomán; sobre Río Potrero, en la Localidad Saujil; sobre el Río Siján, en esa localidad, y sobre el Río Colana, a la altura de la localidad que lleva el mismo nombre. En el departamento Santa María se realizaron la protección del canal principal de riego, debido a la deposición de materiales producido por fenómenos pluviales y la erosión de los terraplenes del canal matriz en las localidades de Punta de Balasto, Ampajango, El Desmonte y La Puntilla.



En el departamento Tinogasta, se realizaron limpieza y mantenimiento de márgenes del Río Abaucán, en la localidad de El Puesto y sobre el Río Salado, en la localidad Cerro Negro. También, la construcción de defensa sobre margen del Río Grande en la localidad de Tatón; defensas y encauzamiento sobre Río Las Papas, en la localidad de Mesada de Los Zárate. En Bañado de Ovanta se realizó limpieza, defensas y encauzamiento de ambos márgenes del Río, y la protección en la margen derecha, con la construcción de cuatro espigones de gaviones. Estas acciones y el embalse de Las Tunas, son las que mitigaron notablemente, en comparación a años anteriores, el daño a las viviendas de los pobladores de Bañado de Ovanta. En El Rodeo está funcionando el sistema de alarma temprana para la prevención de catástrofes, y hemos reforzado el sistema con la instalación de una estación metereológica local que permite relevar a tiempo real el clima en la cuenca de Ambato. Este sistema es considerado de vanguardia y tomado como modelo por Nación para replicar en provincias como Jujuy y Salta. En un contexto macroeconómico adverso, con cierre de industrias, franca disminución del consumo y recesión económica, en el área de Producción nuestras acciones priorizaron el sostenimiento de las actividades existentes. Quiero reconocer el esfuerzo de todas las empresas radicadas en nuestra provincia, que siguen apostando a crecer en Catamarca. Satisfacer nuestro consumo provincial de bienes primarios de origen agropecuario,es uno de nuestros objetivos y en este sentido hemos logrado importantes resultados:

En ganado vacuno, incrementamos significativamente el número de animales terminados en Catamarca, al igual que el número del stock ganadero, destacando, además, la mejora genética del mismo. Este año contemplamos distribuir 100 reproductores más para completar el proceso que iniciáramos hace 4 años. La entrega de centros de manejo de control ganadero, la continuidad de los silos, sirven de sostén de este programa. En lo que se refiere al consumo de huevos, a los polos de Los Varela e Icaño, se le suman la producción de Paclin, Belén, Santa María y Capayán, todas del sector privado, los que además recibirán créditos para ampliar su producción. Con esto aspiramos a llegar al 2018 cubriendo el 75 por ciento de nuestro consumo. Recordemos que antes solo producíamos el 2,5 por ciento. Además de un Estado que acompaña y conduce la producción,avanzamos en resolver una demanda permanente de los productores, ocupándonos en la comercialización.Para ello generamos un fuerte vínculo entre el productor y la agroindustria, firmando convenios que comprometen a las partes. Por ejemplo: de hortalizas, con Agroandina y Dulcor; de cerdos, con la empresa Natilla; y de fibra de lana de camélido y de oveja, con Textil Los Andes, por dar algunos ejemplos. A todo esto se suma la permanente capacitación que reciben nuestros productores por parte del Ministerio de Producción. Y las líneas de financiamiento especiales que ponemos al alcance de nuestros productores destinadas a: tecnificar el sistema de riego de nuestros campos; incorporar maquinaria agrícola, reconversión varietal, y activar la agroindustria para dar valor agregado a la producción. Dotarlo de agua es otra prioridad. Continuamos con las obras del PROSAP y lanzamos el Plan Provincial de Recuperación de Sistemas de Riego de toda la Provincia. Este Programa, consensuado con productores e intendentes, incluye 335 kilómetros de canales, a los que se intervendrá con las obras que correspondan a las necesidades de cada lugar. Entre ellas, reparación de azudes, construcción de compuertas, desarenadores, reparación de tomas y consolidación de taludes. Este Programa, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y coordinado por Producción y la Secretaría de Participación Ciudadana, puso en marcha un proceso de movilización y articulación de actores locales que involucra tanto a técnicos de diferentes instituciones nacionales, provinciales y municipales, como a productores agropecuarios, a los fines de que se constituyan en actores protagónicos del proceso.

Se realizaron talleres en Santa María, San José, Huillapima, Nueva Coneta, Colonia del Valle, La Merced, Tinogasta, Fiambalá, Londres y Belén, previéndose continuar por todo el territorio provincial. En este marco, quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la Dirección de Riego, que se apropiaron con mucho orgullo de este proyecto. En julio de 2015, nos hicimos cargo y empezamos a operar la tan querida empresa láctea COTALI.A partir de esa fecha y hasta la actualidad, incrementamos la cantidad de litros de leche recibidos por día, de 2 mil quinientos a 6 mil. Actualmente la empresa cuenta con 28 personas trabajando, y pasamos de tener una sola boca de expendio, en la planta industrial, a sumar cuatro más ubicadas en el CAPE, estación terminal de ómnibus, Mercado de Abasto Municipal y en la peatonal Rivadavia. Esto significa trabajo para los catamarqueños y la consideramos indispensable si queremos desarrollar la cuenca lechera. A su vez, dentro de muy poco tiempo, llegará moderna maquinaria para optimizar su producción. Y como hablamos de trabajo y producción, no quiero dejar pasar nuestro PRODUCAT. Es cierto que el Estado sigue aportando para los salarios de los empleados, pero también es cierto que incorporamos al circuito laboral a más de 400 personas, que antes estaban fuera del sistema, que empezaron cobrando una beca y hoy cobran salario de convenio, con aportes, obra social, y lo más importante, aprendieron un oficio y recuperaron su dignidad. Aspiramos a que en algún momento PRODUCAT deje de necesitar estos aportes, mientras, vamos logrando nuestro objetivo de consolidar un emprendimiento productivo, cambiando así la dinámica de miles de becados que no tenían destino específico ni salario digno. Uno de los ejes para el desarrollo económico y social que hemos trabajado con mucha dedicación, es la Minería, la que se constituyó para este gobierno en política de Estado. En relación a esta cuestión voy a comenzar con una reflexión: en el 2011 Catamarca tenía un riquísimo pasado y un presente maduro, pero carecía totalmente de futuro. El futuro de la minería es la exploración, la inversión de riesgo que concreta nuevos hallazgos y los transforma, de promesas en proyectos viables económicamente. En nuestra provincia, durante todo el ciclo de precios máximos de los metales, gastamos los recursos sin estimular mínimamente la exploración. De hecho, a diciembre de 2011, no había ningún proyecto de exploración en curso o gestionando los permisos de rigor. La Provincia puso en marcha durante nuestra gestión, con fondos propios, el Programa de Prospección Regional, con el propósito de diversificar y consolidar el potencial geológico minero de Catamarca. Los resultados fueron exitosos. Se actualizaron los mapas mineros metalíferos y no metalíferos, y hoy contamos con 177 áreas de interés que forman parte de la oferta para inversores. Hoy tenemos 8 nuevos proyectos en etapa de prospección y exploración, en Antofagasta de la Sierra, Tinogasta y Ancasti. Los mismos son: litio, en salar de Antofalla, Sal de Vida, Tres Quebradas y Ancasti; oro y plata, en Volcán Antofalla y Vallecito, y cobre y oro, en Mina Futuro y Cerro Atajo. Estos nuevos proyectos generan hoy unos 300 puestos de trabajo directo y se desarrollan en armonía con las comunidades cercanas. Esto es fruto de perseverar en una conducta coherente ante los diferentes actores de la Industria, la que como pocas exige previsibilidad a largo plazo. Se creó la Cámara Provincial de Proveedores Mineros que agrupa a las cámaras departamentales de Belén, Andalgalá y Santa María, a las que se sumarán próximamente las de Tinogasta y, esperamos también, la de Antofagasta de la Sierra. Esto es con el objetivo de maximizar los beneficios en la contratación de servicios y mano de obra catamarqueña y que más productores locales ingresen al negocio minero. También se conformó el Registro local de Proveedores Mineros que está a disposición de las empresas para su contratación. Y se creó también la Cámara de Canteristas, para fomentar la comercialización y valor agregado de minerales de tercera categoría.

En relación al medioambiente, informamos e involucramos a la comunidad mediante mecanismos participativos, como monitoreos ambientales comunitarios, consultas públicas, mesas de diálogo, formación de inspectores ambientales, capacitaciones y talleres participativos. Así como trabajamos en la recuperación del futuro de la minería, también nos hemos ocupado de ordenar la parte más traumática de un proyecto minero: el cierre de mina. Es así que nuestra provincia es pionera en la aplicación de normativas claras para la etapa de cierre de mina, por la cual se exige ahora a todas las empresas, un plan de cierre con las garantías correspondientes para financiar el proceso. Hemos creado también el primer Fideicomiso con FMC. La posición que tiene hoy Catamarca en relación a la actividad minera, se traduce en la presidencia del COFEMIN, organismo federal que nuclea las autoridades mineras de todas las provincias argentinas. Finalmente quiero referirme a CAMyEN, la empresa minera de todos los catamarqueños, que tiene como uno de sus activos a Minas Capillitas, yacimiento que fue expoliado por administraciones anteriores y al que debemos sostener con aportes de la provincia para realizar las inversiones necesarias para llegar nuevamente a mineral de calidad. Quiero recordarles que fruto del desinterés o desidia, el Estado provincial no podía solicitar ningún yacimiento por carecer de las herramientas apropiadas. Esa herramienta es CAMyEN, la que hoy es propietaria de dos áreas mineras de altísimo potencial, del 3 por ciento de Agua Rica, y ha pedido una tercera concesión minera.

Y no voy a dejar de mencionar que Cerro Atajo, emblema escandaloso de la entrega de nuestro patrimonio minero, hoy es de CAMyEN y ya inició su proceso de exploración.

En el convencimiento de que todo puede y debe mejorarse, y pese a lo mucho que hemos aprendido, está claro que el reto hacia delante excede a cualquier gobierno. Por eso hemos decidido conformar el Consejo Asesor Minero, y para ello convoco a todos los protagonistas con legítimo interés en la Minería, gremios, colegios profesionales, cámara de proveedores, a que conducidas por la Justicia de Minas, debatan las mejoras que crean conveniente introducir a los procedimientos administrativos y judiciales de competencia provincial, comprometiéndose este Ejecutivo a hacerla suya y elevarla a la Legislatura para su aprobación. Se trata de crear un ámbito para crear más debate, más transparencia y más participación. En esta nueva etapa de gestión, estamos renovando nuestro compromiso para que el turismo siga siendo uno de los ejes centrales en nuestra agenda de gobierno. Estamos en un momento en que la relación entre los distintos actores que hacen a la actividad, requiere de la presencia del Estado, en su rol de organizador, promotor y regulador de la misma. Podemos afirmar que hoy tenemos ciudades y localidades turísticas en la Provincia que se han transformado en destinos todo el año, logrando romper la estacionalidad, especialmente en Fiambalá, Antofagasta de la Sierra y Belén, seguidos por Tinogasta, San Fernando del Valle y Valle Central. También se verificó un incremento de la cantidad de congresos y eventos que eligen como sede a Catamarca.Entre muchos eventos programados para este año, quiero destacar que seremos sede del Congreso Argentino de Agencia de Viajes. Así como en 2015 pusimos en valor el Sitio Arqueológico El Shincal, estamos actualmente avanzando en el proyecto de acondicionamiento y refuncionalización del Museo del sitio El Pucará de Aconquija. Mediante el PROINTUR, línea de financiamiento destinada a pequeños emprendedores, se entregaron en el 2016, créditos reembolsables por 6 millones 360 mil pesos. Para este año, se prevé destinar para el mismo programa la cantidad de 12 millones de pesos. También con el programa Emprender Turismo. Hemos incrementado los fondos prestables para el sector turístico, alcanzando los 27 millones de pesos, de los cuales 12 millones son aportes provinciales y 15 millones corresponden a aportes del Consejo Federal de Inversiones. La parte privada está viendo a Catamarca como un polo turístico en desarrollo y con gran potencial, y es por ello que luego de mucho tiempo se anima a invertir en nuestra provincia. Como muestra de ello, el sector hotelero creció un 9 por ciento, contando hoy con casi 8 mil plazas en toda la provincia, distribuidas en 207 establecimientos registrados. El expediente del crédito de la Corporación Andina de Fomento por 13 millones de dólares,se encuentra desde el 10 de abril pasado esperando la firma del Presidente de la Nación. Esperamos contar pronto con estos fondos, para ser destinados al desarrollo de cinco proyectos correspondientes al Plan Estratégico de Turismo. Ellos son: el Centro de Exposiciones y Convenciones, en Capital;el Centro Científico e Interpretativo de las Culturas Andinas, en Santa María; el Museo del Folclore, en la ex casa del Coronel Daza, en Capital; Museo de los Sabores Catamarqueños, en Tinogasta, y el Centro de Sensibilización al Turista, de El Peñón.



Continuamos realizando las gestiones en Nación para la refuncionalización de la Manzana del Turismo. Mientras esto se resuelva y entendiendo la necesidad de nuestros productores, de contar con un espacio acorde, hemos decidido que el sector correspondiente al Paseo de Compras de Productos Catamarqueños se realizará con fondos provinciales. También seguimos trabajando en la pista de aterrizaje de Antofagasta de la Sierra, cuya finalización se prevé para fines de junio próximo, y esperamos, pronto, comenzar los trabajos en la pista de Santa María. Seguimos promocionando nuestra provincia en los grandes centros urbanos de nuestro país y también en ferias de países vecinos. En este marco, quiero contarles que este año, durante dos noches del mes de junio, un sitio emblemático de la Argentina, como es el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, se vestirá con un gran poncho catamarqueño. Nuevamente reiteramos que apostamos al turismo como fuente de trabajo y desarrollo. Los sectores productivos no pueden crecer sin la existencia de la infraestructura adecuada. A raíz de los acontecimientos climáticos que padecimos en los últimos meses,la infraestructura vial fue seriamente dañada y reconstruirla requerirá de un gran esfuerzo material y humano. A pesar de las dificultades financieras, hemos logrado concretar obras planificadas y anheladas por nuestras comunidades. Hemos ejecutado las obras del puente sobre el Río Villa Vil, que conecta importantes vías en el oeste provincial. En la Ruta Provincial Nº 1, hemos finalizado un tramo de 11 kilómetros, y vamos a continuar con la construcción del tramo empalme Ruta Provincial Nº18- Singuil, que será licitado el mes de julio próximo. Además hemos finalizado una obra muy solicitada por la comunidad de Las Tejas como lo es la Ruta Provincial Nº 24, desde el empalme con la Ruta 33 hasta esa localidad. En una muestra de que trabajando de manera mancomunada con nuestros municipios podemos lograr más y mejores cosas, se terminó sobre la Ruta Provincial Nº 3 la construcción del distribuidor de tránsito y rotonda, en la ciudad de Tinogasta, que embellece significativamente el ingreso a la localidad. También finalizamos la Ruta Provincial Nº 30,desde Bañado de Ovanta hasta San Pedro, en el Departamento Santa Rosa. Continuamos trabajando en la Ruta Provincial Nº43, entre El Peñon y Antofagasta de la Sierra,en un tramo de 11 kilómetros y se tiene planificado terminar esta obra para el año que viene. En nuestra emblemática Ruta Provincial N°46, Vialidad Nacional está construyendo la Sección Andalgalá-Cuesta de Belén, con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, de mil doscientos millones de pesos. Esta obra que se licitó en junio del 2015, y que el año pasado les comentara el compromiso del Gobierno nacional actual de realizarla, hoy está en marcha, al igual que el puente de Bañado de Ovanta, y recuerdo que junto al intendente de la localidad, fuimos a la apertura de sobres, siendo tal vez, la primera licitación de Vialidad Nacional de la gestión actual. Esta obra estará finalizada en enero de 2019.

En la ruta de la Quebrada de Moreira se encuentran pavimentados ya 3 kilómetros, con sus respectivas alcantarillas y cordones cunetas, y muy probablemente esta obra será inaugurada antes de fin de año. Además, el puente que servirá para conectar a esta ruta con la Ruta Provincial N°1, ya fue licitado en este año y pronto comenzará su construcción, lo que permitirá completar la potencialidad de la obra. Hemos ejecutado también, 6 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 29, en el departamento El Alto, y se prevé terminar con los trabajos sobre la misma en julio próximo.

Continuamos trabajando para dejar en óptimas condiciones la Ruta Provincial Nº 9, empalme Ruta 18- Balcozna,en un tramo de 40 kilómetros, cuya finalización está prevista para este año. En la Ruta Provincial Nº 39, empalme ruta 40 – Monte Negro, en Santa María, hemos finalizado un tramo de 12 kilómetros, y está previsto finalizar con los trabajo en julio del presente año. Con gran orgullo podemos expresar que Vialidad Nacional cedió la ejecución de la obra de la Ruta Nacional 40 a Vialidad Provincial, y estamos construyendo un tramo de 22 kilómetros, cuya finalización fue estimada para febrero 2018. Ya está licitada la Ruta Provincial Nº 4, El Rodeo – Las Juntas, y los trabajos comenzarán durante el presente mes. A los vecinos de Las Cañas les quiero transmitir que la construcción de la alcantarilla, incluido el acceso sobre Río Las Cañas, en Ruta Provincial Nº 42, se licitó el pasado jueves. También, en este año se licitará la reconstrucción de calzada y desagües en la localidad de Puerta Grande,departamento Santa Rosa, y la Ruta Provincial Nº 6, sección Empalme Ruta Provincial Nº 42- Rio San Gerónimo. El martes pasado, Vialidad Provincial puso en consideración el plan de recuperación del puente sobre el río Santa Cruz en la Ruta provincial N° 33, ante la presencia de representantes del Colegio de Ingenieros, Colegio de Geólogos, Recursos Hídricos y sus equipos técnicos. Este plan contempla la construcción de 2 terraplenes permeables, y en cada uno de ellos la colocación de dos alcantarillas metálicas,haciéndose hincapié, además, en la necesidad de los trabajos a lo largo del río. Estas obras, a criterio de los participantes, garantizarían un tránsito permanente, minimizando los daños ante un nuevo fenómeno climático. La obra del puente significará una inversión de 40 millones de pesos, con un plazo estipulado de obra de por lo menos 8 meses. En este sentido, estamos haciendo las readecuaciones presupuestarias para poder encararla. Mientras tanto, hemos construido un paso alternativo con un pedraplén de 340 metros de longitud sobre el Río Santa Cruz, aprovechando el trabajo de defensas que ejecutamos durante la crecida del mismo para salvar las torres de alta tensión. Este trabajo nos permite tener nuevamente vinculación por esta ruta estratégica hasta tanto ejecutemos las obras sobre el puente existente. Al equipamiento que compramos el año pasado, este año sumamos 6 camionetas, 4 cargadoras frontales, 2 motoniveladoras y una retroexcavadora, y se encuentra en proceso de compra un nuevo camión demarcador. Como vemos, la inversión vial es muy importante, y tiende a resolver el problema del aislamiento histórico de regiones y pueblos, haciendo posible la integración y un proyecto de desarrollo a escala provincial. Si aspiramos a construir una sociedad justa, los servicios básicos esenciales deben estar garantizados. En este sentido, nuestra Empresa de Energía y el Ministerio de Servicios Públicos siguen demostrando que cuando se tiene claro el rumbo, y fijadas las metas, se puede tener una empresa del Estado rentable, autosuficiente y en continuo crecimiento. La EC SAPEM, durante el año 2016 construyó en Capital más de 14 mil metros de líneas de media tensión,se instalaron 34 subestaciones transformadoras. En Antofagasta de la Sierra, se realizó una reestructuración integral del servicio de energía mediante la instalación de 2 generadores de 630 kva,lo que permitió extender a 24 horas la provisión del servicio y se construyeron mil metros de línea de media tensión y 2 mil metros de línea de baja, sumando a la red 102 nuevos usuarios. Para dotar del servicio a las viviendas más alejadas, se construyeron mil doscientos metros de línea de tipo rural con una subestación transformadora, y cuatrocientos metros de línea de baja tensión. En El Peñón se mejoró el motor de los equipos de generación térmica. También, se implementó un nuevo sistema de Telemetría Y Telecontrol, mediante el cual desde la sede central de Av. Ocampo, utilizando la red de telefonía celular, la Empresa monitorea y comanda a distancia las 5 estaciones transformadoras más importantes del Valle Central. Recientemente, inauguramos un moderno complejo con oficinas de atención al público en Hualfin, al Norte de Belén, en colaboración con su municipio. Se instalaron además en el interior provincial 33 sub estaciones Transformadoras, 11 kilómetros de Línea de media Tensión de 13,2 kilovoltios, y 5 kilómetros de línea de media Tensión de 33 kilovoltios. Desde el 2012 hasta la fecha se instalaron un total de cuatrocientos veinte subestaciones transformadoras en toda la provincia, y cinco estaciones transformadoras en el Valle Central (Estaciones Sur, Norte, Centro de distribución N°2, Estación Palacio Municipal, y la Estación Museo de la Virgen). Se puso en marcha la licitación para la compra de dos transformadores de 132 kilovoltios, uno será instalado en la ampliada estación transformadora Valle Viejo, la cual verá duplicada su capacidad de transformación. Mientras que el restante, sería emplazada en la futura estación transformadora Las Cañas. La nueva línea de 33 kilovoltios, La Merced-Balcozna, está avanzando dentro de los plazos de ejecución previstos y está próxima a entrar en servicio. La nueva línea de 33 kilovoltios El Eje-Puerta de Corral Quemado, se encuentra en un 70 por ciento de su construcción, esperando terminar la en los próximos meses.

Las estaciones transformadoras de Huillapima y de Chumbicha están energizadas y en pleno funcionamiento. En Capital, el Centro de Distribución Nº6 y los distribuidores estaciones transformadoras Caravatti, Minería, ENRE, Torres de la Plaza y San Martín, obras anunciadas el año pasado, ya se encuentran energizadas y en pleno funcionamiento.

Estamos trabajando en la generación de energías renovables, y se licitaron más de mil kits de generadores de energía solar, los que se destinarán a hogares a los que no se les puede hacer llegar la red de energía convencional.



Estos hogares se encuentran distribuidos en 10 departamentos de la provincia, y representa una inversión de alrededor de 27 millones de pesos.

También, está proyectado dotar de termotanques solares y paneles fotovoltaicos a 39 postas sanitarias y 37 escuelas, ubicadas en las zonas rurales más apartadas del territorio provincial. El programa RENOVAR 1.5 tiene ya en Catamarca tres emprendimientos en marcha: uno en Saujil-Pomán, que genera 22,5 megavatios; otro en Tinogasta, que genera 18 megavatios, y el último en Fiambalá, que está generando 11 megavatios. Todos en energía solar.

Son numerosas las empresas que avanzan en su documentación para presentarse en la nueva licitación del proyecto de energías renovables. Con referencia al servicio de gas natural, en no más de 30 días se iniciará la tercera etapa de la obra de gas natural en el barrio Parque América.

En el área de comunicaciones, durante el 2016 y parte del 2017 se instaló fibra óptica dentro del CAPE. En el transcurso de este mes se inaugurarán los servicios de internet a través de la fibra óptica en las ciudades de Belén, Santa María y Hualfín, tras gestiones realizadas ante el Ministerio de Comunicaciones de la Nación. La implementación de la Tarjeta SUBE, un logro conjunto con el Gobierno nacional, nos permitió distribuir 50 mil tarjetas, de las cuales 19 mil 500, tienen incorporados el Boleto Estudiantil Gratuito, que por tercer año consecutivo, y aún con las dificultades económicas actuales, seguimos distribuyendo. Otro servicio esencial para construir la sostenibilidad de nuestro ambiente, es el agua.

En el territorio provincial, en el último año, se ejecutaron 51 kilómetros nuevos de red de agua potable y 5 kilómetros de red de cloacas,que benefician a 25 mil usuarios distribuidos en todo el territorio. También se pusieron en marcha nuevas perforaciones,que benefician a 3 mil 500 usuarios en las localidades de Colpes, Villa del Rosario y La Higuera.

Además se planea ejecutar 7 perforaciones en Belén, 2 en Hualfín, 3 en Pomán, y 1 en La Viña, departamento Paclín. En el Valle Central, la Empresa Aguas de Catamarca SAPEM viene desarrollando una intensa labor. En el curso de este año se realizaron obras que mejoraron la calidad de vida diaria de miles de catamarqueños. 1-Perforación Pozo Nº 56, que abastece la cisterna Los Terebintos.

2- Pozo Nº 59, que mejora sensiblemente el abastecimiento en las zonas del Cementerio, en Capital, y de Sumalao, en Valle Viejo. 3-Impulsión Valle Chico – La Ripiera, acueducto de 2 mil quinientos metros de longitud. En particular, en abril, se trabajó bajo emergencia por la crecida del Río del Valle que dejó fuera de funcionamiento seis pozos, arrastrando tres tramos de impulsión y una línea de energía, lo que provocó que casi el 40 por ciento del sistema de agua potable salga de funcionamiento, afectando a unas 12 mil viviendas del sur y el centro de la Capital. Hasta el momento se ha logrado poner en funcionamiento cinco de los seis pozos, gracias al trabajo de los operarios de Aguas de Catamarca que trabajaron en tres turnos de ochos horas, incluso ingresando al río para poder realizar las reparaciones. Esto fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de la Viviendas y la empresa Energía de Catamarca que sumaron esfuerzos para poder restablecer el servicio lo antes posible. En el oeste de esta ciudad se prevén dos perforaciones con sus respectivos equipamientos e impulsiones. El acceso al hábitat es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y se relaciona con el derecho a la vivienda digna, a un urbanismo incluyente y a un ambiente saludable que lleva implícita una articulación del ámbito privado (la casa) y el público (la cuadra, la manzana, el barrio o la localidad). En este sentido, el Gobierno de Catamarca, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, continúa desarrollando una política habitacional que apunta a las familias, su hogar y su entorno. Durante el 2017 se continuará trabajando en la ejecución de planes y programas de vivienda, que incluyen la terminación de 1.867 viviendas y 102 mejoramientos habitacionales que se encuentran en ejecución en toda la provincia. Cabe destacar que la inversión nacional ha cambiado y actualmente la provincia debe hacerse cargo del 30 por ciento del costo total de cada vivienda. Esto pone en evidencia la acertada política de implementación del banco de tierras provincial, ya que la compra de terrenos, como los de Valle Chico, hace que ese porcentaje pueda ser aportado en tierras. En la última reunión con el Ministro del Interior y Obras Públicas, acordamos reactivar el programa PROCREAR, con 200 lotes que puso a disposición la Provincia. Las viviendas se ejecutan con fondos nacionales, pero es bueno recalcar que hasta que estos se hicieron efectivos, el IPV recibió un préstamo del gobierno provincial de 65 millones, con el que pudo afrontar anticipo financiero y adecuaciones de precios de las empresas constructoras con la finalidad de garantizar los puestos de trabajos y la finalización de las viviendas. El IPV también se involucra en la ejecución de obras de infraestructura, tales como el Sistema de colectores cloacales y Planta de tratamiento de efluentes en el departamento El Alto, la Planta de tratamiento de efluentes y Red cloacal domiciliaria en Sierra Brava, y el Acueducto Este entre San José de Piedra Blanca y La Falda de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, que estarán listos para ser inaugurados en los próximos meses. Muchos de estos trabajos los ejecuta la empresa de Agua. Antes de fin de año esperamos poder hacer realidad el sueño de 400 catamarqueños que esperan su vivienda en Valle Chico, esperando seguir contando para ello con la asistencia de Nación, y seguimos construyendo 480 más que esperamos finalizar en el 2018. En años anteriores pudimos intervenir en 4 de las 9 torres del barrio 920 viviendas. Estamos gestionando fondos ante el gobierno nacional, y esperamos poder darles pronto la buena noticia de que las 5 faltantes serán intervenidas. Finalmente, y teniendo en cuenta la importancia de que las familias beneficiarias de una vivienda IPV alcancen el título de propiedad, se trabaja en un Operativo de Regularización dominial que incluye a barrios emblemáticos como lo son el B° 920 Viviendas y otros, en la Capital, como también en los departamentos Valle Viejo, Capayán y Ancasti, entre otros. A lo largo del último año, la Secretaría de la Vivienda se abocó a una intensa tarea de gestión y construcción de viviendas, diversos mejoramientos y salones de usos múltiples, obras de infraestructura y mejoramiento del hábitat y las condiciones sociales de de personas en toda la geografía provincial. Iniciamos la construcción de 57 viviendas de emergencia para las familias que resultaron afectadas por el reciente temporal. Estas construcciones se realizarán con fondos propios, a un costo reducido por un acuerdo solidario con las empresas, y en un plazo de 90 días. También estamos terminando 150 viviendas a lo largo de todo el territorio provincial, y tenemos planificado ejecutar 300 más, y 800 mejoramientos habitacionales en lo que resta de este año. Por otra parte, mediante el PROSOFA, realizamos obras de agua potable en Tatón (Tinogasta), Los Ángeles (Capayán), Saujil y Pajonal (departamento Pomán). En el loteo Parque Sur se entregaron 16 viviendas y se están ejecutando otras 72.

En Carachi Pampa, municipio de Villa Vil, habitado por 23 familias pertenecientes a la cultura Diaguita Calchaquí, se inició la construcción de un Salón de Usos Múltiples de 300 metros cuadrados, aula, cocina, dormitorios para maestros y sanitarios, que además estará dotado de energía alternativa, un biodigestor y una huerta con invernadero que estamos planificando con el INTA. El objetivo primordial será poder brindar educación a esta comunidad tan postergada. En nuestra ciudad, en tanto, avanza en más de un 80 por ciento la construcción del Centro de Integración Familiar que se eleva en el corazón de Riberas del Valle. Los dos salones de usos múltiples de este barrio ya fueron inaugurados, y continuamos con las tareas de urbanización del mismo. A su vez, la empresa Aguas de Catamarca, en un convenio con la Secretaria de Vivienda, están a punto de iniciar la segunda y tercera etapa de la obra de cloacas, con 4 mil 200 metros de cañería. Se encuentra en la Secretaría del Habitat del Gobierno nacional el proyecto de urbanización del asentamiento Papa Francisco, en el norte de la capital provincial, que incluye 8 manzanas, 117 mejoramientos habitacionales y 32 módulos para baños. Esperamos tener respuesta positiva del financiamiento de esta obra. Hacia el este de nuestra ciudad se encuentra Valle Hermoso, un barrio con más de 15 años de antigüedad, donde viven más de 40 familias. Allí, daremos inicio a un plan de urbanización integral que incluye a todas las obras de infraestructura y también la realización de viviendas para los vecinos del lugar. La urbanización del barrio Mi Jardín ya tiene la autorización del Gobierno nacional, y será licitado en breve, dependiendo su ejecución del envío de fondos nacionales.

Tenemos los terrenos para trasladar a los vecinos del Asentamiento Sussex, para urbanizarlos muy cerquita de donde están ahora, porque el actual lugar es un riesgo. En materia de Seguridad reconozco la legítima preocupación que tenemos todos ante los últimos hechos trágicos, con muertes violentas que conmovieron a nuestra ciudadanía, poniendo en evidencia que el delito se va transformando, va mutando en modos de ejecución y objetivos. Siempre dijimos que el delito obedece a múltiples causas y la solución exige la participación de todos los sectores de la Sociedad, sin negar que el protagonista principal es el Estado. Esto exige maximizar esfuerzos entre todos los actores involucrados, en pos de obtener resultados positivos con aporte de ideas y propuestas, evitando la inconducente controversia política. En esta lógica, asumimos nuestra responsabilidad como Estado en la condición de garante de la seguridad de los ciudadanos, abordando y ejecutando diariamente diversas acciones y políticas orientadas a la contención y prevención del delito. Este año se realizaron 26 foros vecinales de seguridad pública en Capital, y 6 foros municipales en Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Ancasti. Estos encuentros nos permitió escuchar y comprender la problemática de cada lugar, y tuvieron una muy buena recepción de parte de los vecinos. Como fruto de los mismos, pudimos implementar políticas de prevención que respondan a las necesidades de cada lugar. Así fue que se implementó el sistema de alarmas solidarias en 44 barrios y 92 instituciones; en otros casos la respuesta fue la iluminación de zonas consideradas riesgosas para los vecinos. También, limpieza de baldíos, plazas, extensión de líneas de transporte, que se gestionaron en los organismos correspondientes. Hoy contamos con 3 mil 257 policías. En junio se incorporarán los 168 agentes, al finalizar su plan de estudio extendido. Mientras que se ha ampliado a 150 el ingreso de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía. En materia de equipamiento se han adquirido 27 motos que se incorporan al parque de los grupos especiales motorizados, y tenemos 32 en trámites de adquisición, además de diverso equipamiento para los grupos especiales. Buscando tener un mayor control en los ingresos a nuestra provincia, iniciamos el proceso de licitación para la construcción de 4 puestos camineros, en Casa de Piedra, La Cébila, La Viña y Aconquija. Y se proyecta, en articulación con la Policía de La Rioja, el establecimiento de 3 puestos de control. En materia de tecnología se prevé la modernización del Centro de Monitoreo Policial, a través del programa de modernización del Estado y el trabajo mancomunado con el Centro de Monitoreo del Municipio de la Capital. En comunicaciones, se instalaron 2 repetidoras en Minas Capillitas y Cerro Ancasti, y se adquirió un sistema digital que es actualmente utilizado en forma experimental por la Dirección de Drogas Peligrosas. Recientemente hemos inaugurado el primer Centro de Policía Científica para el interior provincial, ubicado en Belén y se prevé la creación del segundo Centro con base en Santa María. La lucha contra el narcotráfico ocupa un lugar preponderante en nuestra gestión. En el último año hemos realizado 279 procedimientos, secuestrado 152 kilogramos de sustancias.

Estamos pronto a implementar el sistema de monitoreo de botón antipánico, que en una primera etapa estará orientado a los delitos de violencia de género.

A nivel de la nueva Ley de Seguridad se ha puesto en funcionamiento la Dirección de Asuntos Internos, el Observatorio del Delito, y los Foros de Seguridad vecinales y municipales. El año pasado anunciamos nuestra firme decisión de modernizar el Estado. El Plan de Modernización está sustentado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo que el Gobierno Provincial ha dispuesto una inversión de casi 40 millones de pesos con fondos propios, para la contratación de infraestructura tecnológica de última generación que incluye servidores, licencias, insumos informáticos y de comunicaciones, computadoras y accesorios, constituyendo así una inversión inédita, la mayor que se registra en materia de tecnología en la historia de la provincia. Este plan nos va a permitir incorporar sistemas de tramitación electrónica de expedientes y firma digital, implementar sistemas de compra y contratación electrónica en líneas abiertas y accesibles, lo cual asegura que la administración y gestión de los recursos públicos se realicen con mayor transparencia, celeridad y seguridad. A través del portal Web Único de la Provincia se publicarán todos los planes y programas de los distintos organismos del Gobierno Provincial, de modo tal que el ciudadano pueda realizarlos sin tener que concurrir a las sedes de los organismos públicos. Sin dudas, este proceso exige la capacitación de nuestros recursos humanos para lo cual el área de Modernización comienza a implementar un programa a tal fin.

En este marco, en noviembre del año pasado creamos la Escuela de Abogados de la Administración Pública provincial y se han firmado convenios con: la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Procuración del Tesoro de la Nación y la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba para la actualización profesional de los abogados que se desempeñan en el Estado. Ya está en marcha esta capacitación, con una asistencia de 255 inscriptos. Tan importante como modernizar el Estado es crear más y mejores herramientas para que la ciudadanía se involucre y participe en lo que nos pasa. Por eso, en el mes de noviembre hemos creado la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana, integrando así al Gabinete un área que está trabajando transversalmente el desafío de la participación de los catamarqueños en el diseño de la provincia que queremos. Hemos decidido convocar a la conformación del Primer Consejo Político, Económico y Social de la Provincia. Para ello, esta Secretaría está llevando a cabo reuniones con los distintos sectores representativos de la comunidad para construir este ámbito que nos hará mejores como pueblo y como Gobierno. Queremos formular políticas de Estado. Las diferencias político- sectoriales, entiendo, seguirán existiendo; no creo en una sociedad donde deba prevalecer un pensamiento único. Los convoco a darnos un espacio de encuentro, para trabajar en los problemas estructurales que tenemos. Estos acuerdos, deben trascender los periodos de gobierno, alcanzando profundidad y permanencia en el tiempo. En este contexto de la búsqueda de consenso, es que le he encargado a esta área trabajar incansablemente con los distintos sectores políticos y sociales, a fin de que podamos insistir con la imprescindible reforma de la Constitución Provincial para, fundamentalmente, quitarle privilegios a la política y otorgárselos a la sociedad. Este Gobierno está convencido de que sin Estadísticas no hay planificación y sin planificación no hay desarrollo. Por eso firmamos un convenio con la CEPAL mediante el cual estamos trabajando en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor del Gran Catamarca. El Cálculo de dicho Índice permitirá medir los precios al consumidor relevados en el Gran Catamarca (Capital, Valle Viejo y FME) y tener una medida cierta de la evolución de los precios referidos específicamente a los productos de consumo local en nuestra provincia. Catamarca sería la octava provincia del país en elaborar el índice de Precios al Consumidor, como lo hace Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe. Otro indicador de gran importancia para las economías provinciales es el Producto Bruto Geográfico. Por gestión del Gobierno Provincial y con la metodología unificada con el INDEC, se está trabajando en la elaboración de nuestro P.B.G, que se elaborará a través de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia con la asistencia técnica de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales de INDEC. Es una decisión política de este Gobierno, sostener las inversiones sociales, conscientes de que las mismas rendirán sus frutos en el largo plazo. Con las acciones que desarrollamos buscamos disminuir las inequidades, generar igualdad de oportunidades y que se eleve la calidad de vida de nuestras comunidades. Con aportes de Desarrollo Social de la Nación hemos finalizado 5 espacios de primera infancia: Centro de Atención Familiar ubicado en el CIC Norte; Casa Cuna; Centro de Acción Familiar de las 1000 viviendas,el centro Kusicuna ,y el Centro Integral Niñary, de las 500 viviendas los cuales se fortalecieron realizando arreglos edilicios, ampliaciones, compra de material didáctico, mobiliario, etc. Por otro lado, y siempre en busca de proteger a los más chicos, se creó el SIPRODER: Sistema Informático de Protección de Derechos, que es un registro único de datos de todos aquellos niños y adolescentes que se vieron vulnerados en sus derechos. Ya están creados 5 servicios de protección en Belén, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y La Paz. Se realizaron las primeras reuniones preparatorias para conformar el Consejo Provincial del Adulto Mayor, participando en el "Foro para la Elaboración del Plan Nacional de las Personas Mayores 2017-2021”. Se trabajó fuertemente en capacitaciones en las diferentes escuelas de Capital y el interior sobre violencia en el noviazgo, y atención asistencial a mujeres que sufren violencia de género, descentralizando la atención en diferentes puntos de referencia, donde además se atienden demandas de salud. En el Hogar Warmi, desde su inauguración en febrero del año pasado a la fecha, fueron asistidas 96 mujeres y 76 niños, víctimas de esta problemática. Algunas se atendieron por breve tiempo, y otras, por la complejidad del caso, estuvieron varios meses hasta resolver problemáticas como acceso a la vivienda, exclusión del violento, etc. Hemos finalizado una nueva temporada exitosa en el CIIC, donde han transitado por el mismo, un total de 3 mil 300 niños, niñas y adolescentes de los 16 departamentos, obteniendo sus libretas sanitarias. Es importante destacar, también, El Portal del Emprendedor, una feria provincial donde participan emprendedores, artesanos y productores de todos los departamentos de la Provincia. Se puso en marcha el programa Mi Emprendimiento, destinado a fortalecer aquellos emprendimientos productivos o de servicio, aportando herramientas, maquinarias e insumos. El programa Primero lo Nuestro promocionó y revalorizó los productos de emprendedores locales, incluyéndolos en catálogos y revistas de distribución, y creamos una página web. Además,habilitamos un puesto de venta ubicado en la terminal de ómnibus de esta ciudad, el que funciona exitosamente. El jueves pasado inauguramos un nuevo punto de venta en pleno centro. También, la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, a través de sus distintas líneas de créditos, contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En el Ejercicio 2016 CAPRESCA otorgó préstamos por un total de 140 millones de pesos, abarcando a empleados públicos y jubilados, entre otros beneficiarios. Se puso en marcha una ambiciosa propuesta con el lanzamiento de "Mi Bingo Catamarqueño”, organizado, fiscalizado y controlado por CAPRESCA, con el objetivo de crear un juego alternativo propio que beneficie a agencias y entidades por su participación en la comercialización o como beneficiarias de aportes. Este Gobierno continúa en la tarea impuesta de acercar las instituciones a la gente. Por ello, Catamarca con Todos, Lleguemos al Barrio, la oficina móvil de la AGAP, recorren permanente nuestro territorio con el fin de dar soluciones.

Se está restaurando el emblemático edificio del ex IPPS, que sufrió un largo abandono, a donde se trasladará parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cuando hablamos del sistema público de Salud, debemos decir que las políticas del sector se basan en tres ejes: la inversión pública,los recursos humanos y la planificación estratégica. Durante el 2016 se refaccionaron los Hospitales de Los Varela y de la Villa de El Alto. Además, en un empréstito contraído por la provincia de Catamarca, se destinaron 50 millones de pesos para invertir en la red hospitalaria provincial. Entre las obras que se encuentran en ejecución están las del Hospital de Recreo, el de Bañado de Ovanta, de Los Altos, Hospital de La Merced con su Casa de Medio Camino, Hospital de Colpes, el de Icaño, Lavalle, de Villa Dolores y el hospital de Saujil.

En proceso licitatorio y/o en adjudicación se encuentran los hospitales de Fiambalá, Santa María, San José, Huillapima, Chumbicha, Ancasti, Pozo El Mistol, Las Tejas, La Puerta y Tinogasta. A esto se suma la constante intervención que demanda el envejecimiento natural de los mismos. Luego de las gestiones pertinentes ante el Gobierno nacional, se regularizó el envío de fondos para continuar con la construcción de las dos torres del Hospital de Niños. Esperamos poder finalizarlo antes de fin de año. El tomógrafo comprometido el 1 de mayo del año pasado, ya es una realidad. Quiero agradecer a todos los que participaron en la colecta solidaria para comprarlo e informarles que esos fondos fueron utilizados para adquirir un equipo de hemofiltro, equipos de laboratorio y mobiliario para el Hospital. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. El mes pasado, entregamos además, el equipo de video endoscopía pediátrica. A partir de ahora, los niñitos no deben ser derivados a otros centros. Este año entregamos 22 ambulancias, que fueron distribuidas en distintos centros de salud del interior y el SAME.



Al mencionar el SAME, y reconociendo su tarea permanente, quiero decirles que estamos buscando los recursos presupuestarios que nos permitan ampliar la cobertura y abrir una nueva sede en Chumbicha, antes de fin de año, para continuar con nuestro anhelo de la provincialización del Servicio. Para el Hospital San Juan Bautista se adquirió un moderno mamógrafo y el que funcionaba en dicho hospital se relocalizó en el nosocomio de la ciudad de Tinogasta. Se encuentran funcionando los mamógrafos de Recreo y Andalgalá, este último en proceso de compra del digitalizador de imágenes; y aspiramos llegar a fin del primer semestre con los mamógrafos de Belén y Santa María funcionando. Así completaremos la red de mamógrafos provincial. En cuanto a los recursos humanos, en este último año incorporamos más de 100 integrantes al equipo de Salud de toda la provincia. El 80 por ciento de ellos son profesionales, y la mitad están destinados al interior. En articulación con el Ministerio de Educación, el Obispado y ATSA, iniciamos la profesionalización de los auxiliares, técnicos en Enfermería y Agentes Sanitarios.

También dimos inicio a concursos para cubrir cargos de enfermería en los distintos hospitales. Pusimos en marcha a modo de una prueba piloto en el CAPS APOLO, la Historia Clínica Electrónica. Continuamos ampliando nuestra red de laboratorios de prótesis odontológicas en los hospitales de Chumbicha, Piedra Blanca y Santa María. Cumpliendo con lo anunciado el año pasado, ya dejamos inaugurado juntamente con autoridades nacionales el Centro de Fertilización Asistida en la Maternidad Provincial 25 de Mayo. En la Capital continúa prestando un importante servicio la Casa de las Madre en la Maternidad. Ahora sumamos la de Belén, la cual albergará a todas las madres del norte del departamento y de Antofagasta que acudan a ser atendidas. A nivel de insumos médicos (medicamentos y descartables) seguimos con los procesos de licitaciones para asegurar la provisión en las distintas áreas programáticas. El programa Lleguemos al Barrio, que brinda atención sanitaria permanente a lugares en los que el sistema tradicional no llega, sumó en el 2016, más de 25 mil prestaciones.Con respecto a este programa, fue muy grato para nosotros observar días pasados la llegada del Tren Sanitario Federal, que tomó el modelo de nuestro Lleguemos al Barrio, y con el que trabajamos mancomunadamente. En materia de adicciones, el Humaraya sigue receptando pacientes para la internación en Agudos, pero también el seguimiento y contención de los mismos en las etapas posteriores. Inauguramos en Ribera del Valle el CIF que contiene a todo el grupo familiar, y que, sin dudas, orienta su trabajo a conducir a jóvenes que tienen esta problemática, dándoles la posibilidad de contar con un espacio que los incluya y aleje de ese flagelo. Muy pronto, el Hospital de Niños, el San Juan Bautista y el Humaraya contarán con la aparatología necesaria para hacer dosaje de psicofármacos, drogas ilegales y alcohol.

Ya reglamentamos la ley de Expendio de Psicofármacos en Farmacias y designamos dos inspectores más para optimizar el proceso de control. Con el SEDRONAR y Salud Mental de la Nación trabajamos armoniosamente y esperamos poder anunciar pronto la construcción de dos centros de día, uno en Andalgalá y otro en Capital. Ahora vamos a hablar de educación. Y en primer término, debo referirme al resultado del operativo nacional Aprender, de medición de la calidad educativa en chicas y chicos de sexto grado y sexto año de secundaria. Podemos discutir el modo de evaluación, pero a pesar de que venimos mejorando en varios ítems, no podemos negar que seguimos en deuda con la calidad del aprendizaje, un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo, y sería necio no asumirlo. Hemos hecho muchos aportes, tanto desde la infraestructura, con decenas de nuevos edificios, refacciones, insumos como guardapolvos, manuales, computadoras y también el Boleto Estudiantil y transporte, Pero, aún así no logramos resolver este problema.es bueno también señalar que es un proceso a largo plazo Es fundamental redoblar el compromiso del Gobierno, de los docentes y especialmente de las familias. Hagamos que el saber sea un disfrute y no una carga acompañando a los chicos en el hogar, con la tarea, revisando lo que se aprendió. Y ser colaboradores de la escuela. Pongámonos juntos la meta de ir subiendo escalones en cada evaluación, pero por sobre todo, que nuestros chicos y jóvenes suban escalones de vida en la escuela. Desde el Estado y buscando contribuir al logro de la calidad, lanzamos este año el Programa de Acompañamiento de las Trayectorias Escolares, que se inició una semana antes del inicio de clases, con la articulación de primaria y secundaria. Y durante el año se va acompañando a nuestras chicas y chicos de nivel secundario a través de referentes territoriales en cada escuela, a fin de detectar situaciones de riesgo educativo. Asimismo, hemos lanzado en 2016 el programa de Formación Situada, que ya capacitó y actualizó a 650 docentes secundarios de toda la provincia, en las cabeceras departamentales. Y decidimos fortalecer los planes de lectura y feria de ciencias convocando a la totalidad de los chicos de cada nivel. En este último caso, el mes de agosto será el "Mes de las Ciencias”. Se elaboró y presentó el Diseño Curricular para la Educación Primaria, con la impresión de mil ejemplares que desde hace unos días se están distribuyendo en las escuelas. El Nivel Inicial ya cuenta desde el año pasado con su Diseño Curricular. Seguimos implementando programas muy exitosos como los Centros de Actividades Juveniles y Centros de Actividades Infantiles; Ajedrez Educativo; Parlamento Juvenil; Prevención de Adicciones, Violencia y Suicidio; Plan de Lectura; Educación Sexual Integral; Educación y Memoria, entre otros, que han logrado mantener su financiamiento nacional, a pesar de algunas restricciones. Y este año vamos a recuperar, a partir de junio, los Juegos Deportivos Intercolegiales, tradición escolar de gran significación para el encuentro y la camaradería con más de 20 mil chicos participando. En lo institucional, en noviembre asumieron los miembros del Cogobierno Escolar, es decir, Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina, que fueran electos democráticamente por sus pares. Y llevamos normalizados quince de los 16 Institutos de Estudios Superiores, los que ya cuentan con Rectores y Secretarios Académicos resultantes del concurso que para tal fin establece la normativa vigente. Se ha fortalecido la gestión de la información y la estadística educativa con la puesta en marcha del Legajo Único de Alumnos, que registra las trayectorias escolares. Asimismo, está funcionando la Junta Homologadora de Títulos, que es el organismo que establece las diferentes competencias de los títulos docentes y profesionales para cada campo de la enseñanza.



Hemos implementado, además, el sistema de Alta Temprana, para agilizar el trámite de pago a los docentes Por primera vez, el año pasado viajaron a Estados Unidos cuatro docentes de diferentes niveles para capacitarse e intercambiar experiencias, en el marco de las Becas Fullbrigth, aprobadas por el Consejo Federal de Educación. Este año continúa el programa para más docentes de la provincia. Y relacionado con estos intercambios, este mes de mayo, 14 docentes y estudiantes del Conservatorio Mario Zambonini partirán a Copiapó, Chile, para visitar el Liceo de Música y conocer esa maravillosa experiencia educativa. En cuanto a las escuelas de formación profesional orientadas al empleo, contamos con una matrícula de 6 mil ochocientos alumnos, que aprenden oficios como peluquería, pastelería, albañilería, apicultura, entre otros. Son 37 escuelas y 9 anexos, distribuidas en 15 departamentos de la provincia. En cuanto al Plan Fines, estamos presentes en 29 escuelas de Catamarca, y firmamos convenios de terminalidad educativa con distintos organismos e instituciones. La inversión en estructura educativa no se ha detenido. En días más llegarán a Catamarca 14 minibuses para reforzar el sistema de transporte de las escuelas medias, especialmente para las técnicas y agrotécnicas, que fueron comprados con fondos del Instituto Nacional de Educación Técnica. También hemos adquirido un camión para el traslado de las aulas móviles, que llevan recorridos miles de kilómetros en el territorio provincial, capacitando y certificando en diferentes oficios. Este año, por primera vez, vamos a entregar ropa de trabajo para más de 2 mil 500 trabajadores no docentes de la educación. La misma fue confeccionada en su totalidad por Producat Textil. Y en materia edilicia, voy a informar sumariamente el estado de las obras de infraestructura escolar: Desde mayo de 2016 a mayo 2017 inauguramos 13 edificios nuevos, 5 jardines y 8 escuelas. Jardines con financiamiento nacional:

Jardín Nº 6 de Escuela Nº28 "Clorinda Orellana Herrera Capital,

Jardín Infante Nº 8 de Esc 126 Barrio Apolo Capital,

Jardín Nº 30 en Esc. Nº 6 Belén,

Jardín Nº 4 en Quirós

Jardín Nº 8 en Esc N° 199 - Zona Sur en Capital Escuelas con financiamiento nacional:

Ampliación Y Refacción En Esc. Secundaria Nº 45 Presidente D. F. Sarmiento en Capayán,

Esc. Nº 299 – Tatón en Tinogasta,

Esc Secundaria Rural Nº26 Las tejas, Valle Viejo,

Escuela Técnica Ampliaciones y refacciones en generales Esc polimodal Nº 32 (ex Epet nº4 Dr. Federico Schickendanz) Dpto Andalgala

Escuela Provincial de Minería Nº 29 Dr. Bernardo Houssay en Capital

Escuelas con financiamiento provincial:

Conservatorio Provincial Mario Zambonini

Esc Nº31 Luisa María Sesín ( Ministerio de Educación )

Esc Nº 44 Miraflores en Capayán. Se encuentran en ejecución para ser finalizadas este año, 18 escuelas.

Jardines -Jardín Nº 11 - ESC. Nº 240 en Santa María

-Jardín Nº 5 – Esc. Nº 221 en Belén

-Jardín Nº 21 – Esc. Nº 292 en Paclin

-Jardín Nº 37 Esc Nº 392 Prov. De La Pampa en Capital

-Jardín Nº 38 Esc Nº26 en Capital

-Jardín Nº 20 De La Esc. Nº 288 Juan D. Perón en Belén

-Jardín Nº 10 EN ESC. Nº 218–Malli en Andalgalá

-Jardín Nº 13 – Esc. Nº 366 "Provincia De La Pampa”

-Jardín Nº 5 – Esc. Nº 221 Escuelas primarias, secundarias, artísticas y especiales. -Esc Secundaria Artística Nº 3 en capital

-Esc Nº413 El Eje en Belén

-Escuela de Educación Especial Nº 998 (Ciegos)

-Escuela de Educación Técnica Laboral Nº 34

-Escuela Secundaria Nº 9 Gral Guillermo Brizuela en Capayán

-Escuela Primaria a crear en Riberas del Valle en Capital

-Escuela Primaria a crear en Valle Chico en capital

-Escuela Secundaria Rural Nº11 en Capayán

-Escuela Secundaria Nº 63 San Luis Gonzaga en Pomán En proceso licitatorio contamos con 18 escuelas más:

7 escuelas técnicas: -Refacción y Techado de Playón Agro técnica Huaco en Andalgalá.

-Refacciones generales Edificio principales Etapa nº1 Agro técnica Huaco en Andalgalá.

-Cerramiento Perimetral Predio De La E.P.E.T. N°6 Maestro Mariano Pieri en Capital.

-Centro de Educación Técnico Profesional zona sur en Capital.

-Ampliaciones Y Refacciones en general del Colegio Polimodal Nº 26 "Fray Vicente Alcaraz” en Paclín.

-Playón Deportivo Agro técnica Alijilán en Santa Rosa.

-Refacciones generales primera etapa Agro técnica Alijilan en Santa Rosa.

de Educación Media e Inicial Colonia De Achalco

El Alto Bº Artaza Esc. 84 Manuel Acevedo

Belén J.I.N. A Crear En Riberas Del Valle

Capital J.I.N. A Crear En Valle Chico

Capital J.I.N. Nº 6 – Esc. Nº 491 Naciones Unidas

Capital Esc. De Educación Media A Crear Valle Chico

Capital Esc. De Educación Media A Crear Parque La Gruta

Capital J.I.N. N° 2 – C.A.P.E.- Dpto. Capital

Capital J.I.N. N° 6 – Calle Ponesa ( Escuela N° 49) – Dpto. Capital

Capital J.I.N. N° 9 – Tinogasta – Dpto. Tinogasta

Tinogasta J.I.N. N° 1- Parque De Los Niños – Dpto. Capital

Capital OBRAS FINANCIADAS POR PRESTAMO LEY Nº 5477 Pero además se intervendrán 18 edificios: En Capital -Refacciones Generales en escuela Polimodal Nº 77

-Refacciones Generales en escuelaNº199 San Jorge

-Ampliación y Refacción Generales Jin Nº 2 en Escuela Nº 257

-Refacciones Generales en Jin Nº 8 en Esc San Jorge

-Refacciones en escuela Primaria N º195 Revolución de Mayo

-Refacciones de Sanitarios y Electricidad en Esc Nº 701 Clara J. Armstrong

-Reparaciones y ampliación en Esc Primaria N º180 Republica Argentina En Paclin

Refacciones Generales en Escuela Nº 330 La Higuera

Refacciones Generales en Escuela Nº 203 Gendarmería Monte Potrero

En El Alto

Refacciones en Esc Primaria Nº 415 Maestro Arévalo, en Oyola

Refacciones en Escuela Primaria Nº 17 Los Corrales

En Capayán

Refacciones en Escuela Nº 461 en Trampasacha.

Refacciones en Escuela de Adulto Nº 48 en Nueva Coneta.

Trabajos Varias en Escuela Nº 285 en Huillapima.

Refacciones y Nueva Cubierta Metálica Escuela Nº 226 Villa de Capayán. En La Paz

Refacción en Escuela Nº 197 en Recreo

Reparaciones escuela Primaria Nº 172 En Valle Viejo

Refacciones Varias y Construcción de depósito en escuela Primaria Nº 245, en El Portezuelo.

Obras emblemáticas en Proceso Licitatorio:

Con Fondos Nacionales

Centro De Educación Técnico Profesional Zona Sur - Capital p/llamado

Esc. Laguna Blanca, con sus tres niveles – Etapa de Licitatoria

Escuela Rural Nº7 La Ciénaga Dpto Belén

Con Fondos Provinciales

Escuelas en Salar de Pipanaco

Anexo San Roque Esc Nº66

Anexo Guanaco Yaco Esc Nº175

Actualmente nos encontramos interviniendo escuelas en las zona de emergencia, y demás departamentos provinciales con fondos nacionales y provinciales. Por último, es importante mencionar que ejecutaremos con financiamiento nacional ampliaciones de sala de jardines en toda la provincia. Pasado mañana estaremos inaugurando el edificio del JIN N°21 en La Merced, departamento Paclín, de modo que aprovecho para invitarlos a participar de tan grato momento. Quiero destacar, en el marco de las dificultades que ya he mencionado cuando iniciaba este informe, el esfuerzo para sostener la inversión educativa por parte del gobierno provincial y agradecer a la nación por los fondos para sostener la construcción de más escuelas. Se concluyó la recuperación y puesta en valor del complejo "Hogar Escuela” (predio deportivo y pileta – escuela – dormitorio) en la ciudad Capital adaptándolo a las nuevas demandas sociales de sus ocupantes, en donde se intervinieron más de 40 mil metros cuadrados. Miles de chicos han participados de las actividades realizadas en el programa deporte en la calle, canchas barriales, playones deportivos y los polideportivos, practicando actividades deportivas y recreativas en forma gratuita. A través de la dirección de rendimiento deportivo se apoyaron prácticas deportivas amateurs colaborando con indumentaria, viajes, apoyo económico, material, apoyo técnico y capacitación a más de 50 disciplinas y ligas de toda la provincia. A través del Programa de Colonia de Vacaciones se brindó la posibilidad de realizar actividades recreativas y deportivas a más de 3 mil niños de diferentes departamentos de la provincia, incorporando este año la pileta del Hogar Escuela. Iniciamos la recuperación y puesta en valor del Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú”, atendiendo el ordenamiento de los playones deportivos, pileta, iluminación, cierres perimetrales, etc. El censo provincial del deporte permitió obtener información real acerca de infraestructura, actividades, recursos humanos, etcétera, de todas las instituciones deportivas de la provincia. Se lanzó el programa Intercambios Deportivos Educativos Catamarca, para lo que se refaccionó y acondicionó el albergue de la Villa Las Pirquitas. A su vez, los 4 polideportivos barriales que dependen de la Secretaria de Deportes, tienen un uso intensivo y todos ellos fueron intervenidos para acondicionar sus instalaciones para un óptimo uso de los niños y jóvenes que concurren a esos espacios.

Fuimos sede de:Campeonato argentinos de judo, ciclismo de ruta, karate, patín, triatlón, tiro con arco, mountain bike , Rally argentino, Rally Cross y PowerBoat, entre otros . Para finalizar, deseo agradecer al pueblo de Catamarca por hacerme sentir siempre acompañada, sentir que estamos en sintonía, que a pesar de los problemas nos entendemos, agradecer por darnos siempre como gobierno la oportunidad de buscar la síntesis entre la continuidad y el cambio. Nos conocemos bien. Asumo nuestras limitaciones para ser más eficientes en algunas labores, al tiempo que celebro los logros colectivos de estos años. Que no son míos ni del gobierno, sino del pueblo que los construyó dedicadamente. Quiero expresar que en este año electoral, es mi deseo que se debata con ideas y proyectos, sin que exista el agravio. En nuestra democracia no habrá protagonistas ni antagonistas, sino construcción insistente y fatigosa de diálogo. Diálogo conducente, diálogo con resultados, no como fin en sí mismo sino como herramienta que construye espacios de encuentro.Por ello estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente y cooperar con los temas que hacen a la agenda del gobierno Nacional, protegiendo los intereses provinciales. El camino del crecimiento siempre estará basado en la concordia, la medida y la prudencia enderezadas a construir consensos, en el obrar de buena fe, en asumir la exacta dimensión de los ideales de cada uno. Pueblo de Catamarca, no hay provincia posible sin integración social, sin identidad y pertenencia. Caminemos juntos, unidos, resolviendo los problemas de este presente que nos desafía, abriendo oportunidades para las generaciones futuras, haciendo y transitando con fe el camino que nos lleva a la Catamarca de nuestros anhelos. Quiero desearles un muy feliz día a todos los trabajadores de Catamarca y sus familias. De esta manera, dejo formalmente inaugurado el 128° periodo de sesiones de la Legislatura de Catamarca. Muchas gracias.